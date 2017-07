Taxista a haya celular di turista den su auto

Central a manda patruya na Marrriott Surf Club pa un turista, kende a laga su celular den un taxi. Eynan a papia cu doño di e celular, e dama CP, kende a declara cu e dia anterior den oranan di anochi, el a coy un taxi for di Marriott Surf Club pa “The Mancave”. El a laga su celular den e taxi atras. Via un app di “Find My Phone” polis a constata cu e celular tabata na un adres na Sabana Liber. Polis a bay na e adres en busca di e celular. Eynan a papia cu e conductor di e taxi M., kende hunto cu polis a bay busca e celular den e taxi y a haya esaki. Polis a bay bek na dicho hotel pa asina entrega e celular bek na su doño. Central a wordo poni na altura.