Captain Saladin ‘himself’ a pas duna Snor Perez e ‘voorboor’ ta ki ta bay spera Snor den e bataya di ‘deskite’ diahuebs awor cuminsando pa 8’or di anochi n’e unico y mundialmente reconoci Domino Square Garden aya na Calabas / Kudawecha. Shonnan, un berdadero sambombaso di wega lo bay tin! Aña pasa Team Snor a ranca sali c’un tremendo victoria riba Taxi Boys, pero right back Captain Saladin ta haci un come back y empata e serie na 1 – 1!

Despues di esey aparentemente a drenta un epoca di ‘negociacion’ pisa entre dos ekiponan pa determina ki fecha lo pone p’e bataya di ‘deskite’. Wel, señores, e ora ‘zero’ a yega! Diahuebs awor pa 8’or di anochi, un biaha mas Calabas, Kudawecha, y resto di Noord lo tembla bou batimento di piedra ora e dos ekiponan aki enfrenta otro manera dos tor den un cura! Como di custumber, entrada ta completamente gratis pa un y tur, y halftime doño di establecimento ‘in ipso carne’ lo parti pasapalo totalmente por nada! Ken lo ‘draw first blood’ den aña 2023? Cua ekipo lo bay dilanti den e serie? Snor of Taxi Boys? Te hasta e website ‘BinBet.com’ no por duna odds! Bini un bini tur presencia e anochi aki di un sambombaso total den domino aya n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden! Yega!