Taxi a dal den baranca riba Sasakiweg

Diasabra marduga central di polis ta haya un yamada cu lo mester tin un accidente riba Sasaki net un poco panort di Guardian Group. Patruya di playa ta bay na e sitio y ta topa cu un Suzuki Sx4 Shinishi para riba caminda.

Polis a constata cu e chauffeur di e auto biniendo di zuid pa un of otro motibo a baha caminda na man drechi cu e auto dal den baranca y subi caminda bek. Pero door di e impacto e tire dilanti banda rechts a keda destrui y mucho leu e auto no por a bay. Ambulance a presenta pero no tawata tin herido. Takelwagen di seguro a lanta e auto.