Taxi a bolter na e crusada pazuid di ex tropicana hotel

Diadomingo mainta na e crusada pazuid di ex tropicana hotel awor Eagle Aruba a sosode un accidente entre dos auto pa falta di preferencia y den esaki un hyundai getz a dal den un taxi cu a subi e crusada su dilanti.

Debi na e sla e taxi 104 a keda den banda y un señora di edad pega aden, y den e getz tabata tin algun persona leve herida. Unidadnan di ambulance a presenta debi cu tabata un señora di edad den e taxi no por a sake nan so y cu ayudo di brandweer a opta pa no corta e auto mas y a haci e pasonan necesario y a logra saca e victima sin ningun problema. E victima a keda atendi di biaha pa persona di ambulance debi cu ta un hende di edad y transporta pa hopsital. Polis di trafico tabata presente pa haci nan investigacion y tuma dato di e situacion.Roadservice a keda encarga pa takelwagen kita e autonan for di riba caminda.

