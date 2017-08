Poco poco nos hende muhenan ta rompiendo barera. Si antes tattoo tabata algo cu solamente hende homber tabata haci, mas y mas hende muhenan tambe ta cuminsa ta pone tattoo. Pa e hende muhe moderno, tin diferente parti cu nan ta pone un tattoo, cu no ta solamente na enkel of cualkier otro parti scondi di e cupra. Si bo no por show off bo tattoo, pakico bo ta haci’e anto?

Aki nos ta dunabo e miho luganan di bo curpa cu abo como hende muhe por pone un tattoo

Parti abao di lomba

E parti abao di bo lomba probablemente ta e luga di bo curpa cu ta esun cu mas ta wordo scogi door di e hende muhe pa logra su tattoo. E ta un zona hopi femenino y hopi adecua pa e curvanan di un “tribal tattoo”, cu motiefnan di flor, halanan di barbulet of parha, takinan di mata cu flor etc. E parti abao di bo lomba ta dunabo e espacio pa hunga cu e symetria di e curpa y tin biaha e por ta e base pa un otro tattoo mas grandi. Sea ariba bo lomba of e ta core via bo heupnan.

Pols

E tattoo ariba bo pols ta un di e luganan di bo curpa mas popular pa haci un tattoo pa un hende muhe. E ta un luga discreto pa un tattoo. Muhenan ta eligi patronchinan di rasgo fini, incluyendo tattoonan di armband, streanan chikito of di un simbolo tribal cual ta e razonnan mas comun cu nomber y letter, barbulet , dragon etc.

Tin hopi mas, pero aki bou ta duna un coleccion di tattoo specialmente pa e hende muhe moderno. E por ta na bo pia, bo bil, bo cintura etc.

Disfruta di nan.

Fuente: http://moda.mujeryestilo.com