Recientemente Fundacion Pa Nos Muchanan conhuntamente cu Tienda di Educacion a culmina cu e proyecto piloto pa tatanan deteni den KIA. Ta trata di un total di 10 sesion ofreci na algun tatanan cu perspectiva ariba nan regreso pronto den bida di nan yuinan y tambe enfasis na un mihor ser humano. Prome sesion a start na september y a culmina na november caminda cu nan a ricibi un certificado durante un momento ameno di clausura di e trayecto.

E temanan trata ta lo siguiente:

Introduccion di e trayecto y un presentacion di e fundacionnan organisador; Participacion di Tata den bida di su yiu(nan); Fase di desaroyo 1- 12 aña; Fase di desaroyo 13 – 22 aña; Budgettering; Educacion sexual; Sexualidad; Salud mental; Comunicacion positive; Entre mayor y yiu, un comienso nobo

E meta principal di e proyecto ta pa reenforsa e tatanan cu informacion y herment pa mantene contacto positivo cu nan yiu(nan) durante y despues di nan detencion. Di e forma aki ta fortalese e laso entre tata y yiu. Na mes momento ta prepara e tatanan cu herment pa ora bolbe cas bek. Nan ta siña reconoce y prepara pa posibel cambio den comportacion di nan yiu (nan), desaroyo di mucha, e importancia pa duna e yiu(nan) espacio pa recustumbra y con pa fortalese e conexion entre tata y yiu. Alaves ta enfoka ‘riba e tata como persona y e rol importante di mayor y educador cu e tin. Diferente organisacionnan profesional a comparti nan expertisio cu e participantenan. E detenidonan a sera conoci cu e organisacion, a ricibi informacion tocante e tema y a haya sa unda por acudi na momento cu tin necesidad di esaki. Asina e trayecto a conta cu colaboracion di sra. Thaisa Thielman di Departamento di Asunto Social den su experticio cu budgetering, sr. Jonathan Trinidad di Famia Planea den locual ta trata sexualidad, sr. Jose Mendoza di Stichting Hunto a trata e topico di salud mental y sra. Swinda Dumfries di Jeugd Gezondheidszorg a elabora tocante e topico di comunicacion positivo. Janelle Artsen y Arlette Franken di FPNM y Nichole Kock di TdE a elabora ‘riba diferente temanan. Di parti Fundacion Pa Nos Muchanan sra. Natasha Gilkes y di Stichting Tienda di Educacion sr. Rhomyko Winklaar a coordina e trayecto piloto aki y a trata e otro temanan den cuestion.

Intencion ta pa expande e trayecto den 2023 pa e detenidonan femenino den KIA cu ta mama. Lo sigui tambe cu sesionnan pa tata y asina prepara detenidonan pa nan regreso den famia por ta uno cu balor agrega na bienestar di e muchanan. Di e forma aki ta duna participantenan un perspectiva y prepara nan pa forma parti di nos comunidad y ta un mihor ciudadano en general

Fundacion Pa Nos Muchanan conhuntamente cu Stichting Tienda di Educacion kier gradici sra. Shereida Simmons, trahador social di KIA y sr. Luberth (Gino) Winklaar, director di KIA, como tambe henter e personal di KIA pa e oportunidad y e colaboracion brinda durante e trayecto piloto tras di lomba.

Fundacion Pa Nos Muchanan ta situa na Cumana 2. Orario di servicio ta di 8am-4.30pm. Por tuma contacto cu FPNM di dialuna pa diabierna via whatsapp: 699-8900, Facebook messenger of e-mail [email protected]. Of telefon fiho: 583-4247.

Tienda di Educacion ta situa den edificio di Centro Pa Hoben y Famia, Sabana Blanco 68-C. Orario di servicio ta di 8 am – 6 pm. Por contact Tienda di Educacion di dialuna pa diabierna via 161, Facebook Messenger of e-mail [email protected]. Pa keda informa like y follow e Facebook & Instagram Page. Bishita tambe nan Website y YouTube Channel pa mas informacion.