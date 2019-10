Tata ta tene yiu nan nuebe aña den kelder na Drenthe

Riba un rancho isola na Ruinerwold (Drenthe) autoridadnan a descubri un tata cu seis yiu cu pa 9 aña ta biba den un kelder. Polis ta bisa cu a haya 6 adulto y cu doño di e rancho ta un homber di 58 aña, el a keda detene pasobra e no a yuda cu e investigacion segun polis. Un di e yiu nan homber a bandona e rancho diferente biaha ultimo dia nan y a bay un bar den Ruinerwold. E tabata completamente confundi segun doño di e cafe, di tres biaha nan a yama polis y burgermeester.

E homber a bisa cu e no a sali pafo den 9 aña, e tabatin mester yudansa, nunca e no a bay scol y e tabatin 9 aña sin pela. Polis a controla e rancho y a descubri e kelder caminda e tata y e sobra cinco yiu nan, e tata a haya un atake celebral algun aña pasa y tabata riba cama. E yiu nan tur ta mayor di edad y no tabatin contacto cu otro hende, nan tabata biba di berdura, no ta conoci unda e mama ta. Probablemente e ta dera riba e tereno, e cas tabata rondona pa mondi pues no por a mira si tin hende. Un fuente anonimo ta bisa cu ta e tata so el a mira riba e rancho, polis a saca e famia for di cas hiba un parke recreacion mientras ta controla e cas riba siguridad. E yiu nan no tabata sa cu tin mas hende riba mundo, tur cuido y atencion ta bay pa nan segun polis.

Comments

comments