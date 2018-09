Tata ta pidi husticia pa su yiu mishi door di pareha di su mama

Pa un tata ta dobbel dolor, vooral cu ta trata di mama di e tata y wela di su yiunan. E tata ta sinti cu ta hopi dificil, ya cu famia semper ta suppose di keda. Y esey ta e parti mas doloroso, pasobra cu den e caso aki, esey no a pasa. Despues di un luna, niun hende a haci caso. Nan no a tum’e na serio. Nan ta haci manera ‘Rubiano ta haci: lanta e tapijt y bari e sushi bou di e tapijt. Te despues di 2 luna cu e caso a pasa, e mama (wela di e muchanan) ta bin pidi pordon. Pero tabata laat.

Pa e tata, si famia ta e prome choice, bo no mester kies pa un hende cu nunca a yudabo cu nada. E dolor mas grandi, ta cu e mama a prefera di kere su pareha, enbes di kere den su nieta. E ta dolor tambe pa e mucha, pa motibo cu e wela no a kere den dje.

E yiu muhe ainda no por compronde, dicon su wela no ta kere den dje. Con por ta posibel? Segun e tata, e tin su famia traha caba, esun cu ta su casa y yiunan. Eseynan ta esunnan cu no ta bandon’e den su trayectorio. Pero e ta duro pa e yiu muhe, pa wak con e ta struggle, ya cu el a bay atras den su estudio, su caracter a cambia. E tin hopi rabia den su curpa. E ta pensa ribs cosnan cu no ta pa un mucha di 9 aña. E miedo di e mucha ta keda cu ora cu buscanan na scol of ta core rond social, ta keiro, cu e tin cu topa cu e persona aki ariba caya.

Esey ta haci hopi dolor. E cara ta bira di contento pa tristo den un cera di wowo. Niun hende no ta deal cu e situacion, e ta pa e mayornan pa deal cu e situacion. Esaki ta e motibo pa cual manera nan ta tratando e caso. No ta husto pa su yiunan, ni tampoco pa otro mucha eyfo. Esey ta e parti cu nan kier enfoca ariba dje. Pareha ta bin, pareha ta bay. Hopi hende tin miedo di ta nan so. Pero si bo no ta para tras di bo yiunan, esakinan tambe lo bandonabo. Cosnan asina ta causa dañonan irreparabel si nan no wordo trata na e manera corecto. E ta hopi jammer cu caso asina ta pasa na Aruba y hende ta keda keto.

Pa loke ta e relacion cu su mama, Dios ta pordona, pero ainda e no ta cla pa pordona su mama. E no sa con den futuro, cu e no ta kere, e ta dificil. E ta hopi dificil. Pasobra cu e ta troci entre su mama y su yiu. Pero bou tur circumstancia, e ta kies pa su yiu. Pero e daño mas grandi, su yiu por surpasa esaki. Pero e daño ta haci caba, ya cu ni su wela no a kere.

Pa loke ta e relacion entre e mama y e burdugo, al parecer na comienso di juli, e ‘pareha’ di e wela, pero despues di esey, e no tin contacto mas cu su mama. E tata no por bisa kico ta pasando. Kisas pa cara di famia, nan no ta hunto mas. Pero no sa kico ta pasando mas eynan.

E tata ta haya cu ta un lastima cu e leynan di Aruba, laga si ta keda sin paga belasting of algo cu ta afecta caha di gobierno, e ora e casonan ta wordo trata cu maximo prioridadnan nr. 1, pero ora cu ta bay den casonan asina aki, e no ta asina. Door cu e ta wordo considera como “aantasting”, e ta palabra di un contra di otro. Ta maximo 3 luna e por haya pa loke el a haci, cu ta un daño ireparabel.

Si e tata tin speransa, cu exposure cu nan ta bay haya cu nan relato, e parti di husticia no ta na gran fabor manera otro paisnan, cu’n lista di pedofiel. Ta traha un pedophile list pa e pueblo sa ken ta e pedophilenan. No ta solamente pa daña nomber di hende, pero cualke otro hende eyfo tambe, mester tene cuidou, e Aruba di awo, no ta e Aruba di antes mas. Esey ta e parti di husticia, nan tin duda cu entre nan so nan por bringa un sistema hudicial cu tin añas ta trahando asina.

Si tabata un yiu di cualkier hende, toch no ta desea esaki ni pa su pio enemigo. Pero loke a pasa cu su yiu, por bisa cu si no tin prueba palpabel, e sistema hudicial no ta cana su tras. Y esey ta jammer. Si e tata ta spera cu door di conta nan storia, nan por conscientisa un poco. Mensahe na tur cu ta tanta, wela, voogd, pa cuida y kere e mucha.

Kisas pa orguyo di famia, of berguensa, famia ta scoge pa keda keto. Esey ta e parti jammer.

Por ultimo, mayornan ta haci apelacion na e comunidad eyfo, pa no keda keto. No mester haci nada publico, pero na Aruba, mayornan, of mamanan soltero, paga tino, ken cu ta, paga tin cu ki sorto di hende, nan ta hinca den nan bida.

Den nan caso, un persona cu tin apenas 6 aña den bida su suegra, algo asina horibel ta pasa. No tene miedo, no keda keto, sali busca ayudo, entrega denuncia. Como famia, e cos aki ta causa un dolor inmenso cu algo asina por causa, y esaki ta “djis” un mishimento. E mama no kier ni imagina mayornan cu ta pasa den algo pio cu esaki, ya cu e mucha ta cambia completamente.

Pa loke ta nan futuro, si e tata haya un bon trabao, na otro parti di mundo, nan lo bay. E cambio aki, kisas ta algo bon. Pero ta miho pa e famia, cu si e ‘meneer’ bay for di Aruba. Pe e yiu muhe, e no kier sa nada mas di su wela. Un cambio di bida, lo ta na bienestar di e famia aki.

