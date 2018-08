Tata ta hinca su yiu di un aña mata

TEXAS, Merca- Un homber a golpia y hinca su yiu di un aña mata den e patio di e compleho residencial na Lewisville, Texas. E asesinato a tuma luga a pesar di cu varios bisiña a purba stop e atake brutal aki, Fox News ta informa.

Segun un testigo, e tata a grita “Hesus ta bin” prome cu el a ataca su yiu y a yama tur su bisiñanan pa nan wak esaki.

Un di e bisiñanan di residencia Oak Forest Appartmente a scucha gritonan y los tres tiro contra di e homber, cual di uno a dal’e na su pia. Un muhe, di su banda, a tira un bari di sushi riba e homber den un intento desespea pa pone fin na e atake, segun e medio a informa.

A pesar di esaki, e criatura di 16 luna a muri na hospital. E tata a wordo aresta y hiba pa un hospital pa herida di bala. E bisiña cu a tira ariba e tata lo no wordo castiga.

Capitan di Polis di Lewisville, Jesse Hunter, a bisa cu e hecho ta “probablemente esun di mas pio” cu el a wak den su 20 aña di carera.

No tin claridad e motibo di e atake. Mama di e mucha tabata trahando ora cu esaki a tuma luga. E famia no tabata tin antecedente cu polis of Child Proteccion Services.

