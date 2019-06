Tata ta bati su yiu mata pa un pida ‘cheesecake’

WISCONSIN, Merca- E homber a rabia ora cu el a ripara cu tres di su cinco yiunan a come e dessert cu el a haya di e fiesta.

Travis Stackhouse, habitante di e ciudad di Milwaukee, Wisconsin, di 29 aña, a bati su yiu di cinco aña mata door cu el a come e ultimo pida di su ‘cheesecake’ cu el a haya regalo Dia di Tata. E homber a moketia e mucha den su stoma, su cara y despues a bay un bar cu su amigonan.

Su pareha y mama di e mucha a bolbe cas despues y ora cu Stackhouse a bolbe, ya pa 2 or di marduga di dia 22 di juni, el a bisa cu un di su yiunan no tabata mustra bon, y a yama servicio di emergencia, pero specialistanan no a logra scapa e criatura y a constata su morto.

Den su prome declaracionnan na polis, e homber a bsia cu e mucha a cay for di trapi dia 21 di juni, mientras cu e tabata hungando cu un otro mucha, y el a keha di dolor di stoma. Sin embargo, paramediconan a determina cu e heridanan di e menor no ta klop cu e version aki y a determina cu e mucha a muri di un herida grave na su bariga.

E mucha a sufri di sangramento interno, su riñonnan tabata duna señalnan di maltrato y su cachete tabata kibra. E tabata tin blauwsa na su wowonan, lip kibra varios otro heridanan. Ruman di e mucha, di 6 aña, a comenta na polis cu e menor no a cay for di niun trapi.

Stackhouse a confesa di a golpia e menor y a bisa polis cu el a rabia ora cu el a wak cu tres di su cinco yiunan tabata comiendo e ultimo pida di su ‘cheesecake’.

Tal parce cu e homber tabata tin custumber di suta e muchahan: su pareha semper tabata pidi’e pa no suta e muchanan mucho duro.

