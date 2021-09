Tata di un yiu asesina ta pidi mas castigo y ta puntra: “Acaso ami mester bira politico pa cambia leynan”

Den fin di siman Mike Petronia di Mike’s Disco a continua cu su campaña pa recauda firma en bsuca di husticia pa su yiu muhe Sayuri, kende a wordo mata den su cas na inicio di e aña’ki.

E intencion tabata pa e tene un Silent Candle Light Walk, pero debi na COVID e no a haya cooperacion ni autorisacion di autoridadnan concerni pa esaki tuma luga. Esaki e ta haya remarcabel pa motibo cu el a compronde cu diadomingo si tabatin un caminata unda cu un grupo di persona a expresa nan malcontento contra uzo di vacuna na Aruba. “Mi no ta compronde di con ta pospone di mi, pero di otronan sit a sigui,” Mike decepciona a comenta.

E contratiempo menciona sinembargo no a kita su energia pa sigui cu su lucha. P’esey hunto cu su team a sigui cu su accion di recoge firma contra violencia, contra uzo di arma di candela, contra matamento di hende, contra castigo abou cu ta wordo impone door di Corte.

E accion a cuminsa, el a splica, for di tempo nan a mata su yiu. Ya caba el a entrega un carta na Gobernador pero no a haya contesta. Parlamentarionan Alan Howell y Mike de Meza a haci un peticion pa un reunion di Parlamento, pero te ainda esaki no a tuma luga. For di declaracionnan duna door di Rocco Tjon (MEP) a tende cu esey no a tuma luga pa motibo cu tabata den proceso di eleccion. “Pero a mata mi yiu prome cu eleccion. No por haci wega ora cu ta kita bida di un hende. Awe mi ta yiu, pero si e pasa cu yiu di un di nan (cu mi ta spera lo no sosode) nan lo realisa cu no por haci wega cu tipo di cosnan asina. E reunion mester a wordo yama prome cu eleccion caba,” el a enfatisa.

Mike ta haya ayudo di famia y amistadnan di Sayuri, pa recoge firma pa yega na entrega esaki na Parlamento unda cu ta pidi pa castigonan mas halto. “Leynan mester wordo cambia. Ken mester cambia nan? Ami no por cambia nan, mi no ta politico. E Parlamentarionan mester cambia nan pero no ta haciendo nada. A mi mester bira politico pa mi cambia e leynan? Algun aña pasa a mata dos criatura, y a planta dos mata, despues no a sosode nada mas. Aruba ban lanta para, uni cu nos den e accion di firma,” tata di Sayuri, esta Mike Petronia di Mike’s Disco a declara.

Sayuri Petronia, di 20 aña a wordo mata dia 4 di juni den oranan di marduga na su cas cu un tiro den cabes.

Comments

comments