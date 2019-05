Tata di hoben abusa: Autoridadnan mester tuma accion awo

Siman pasa diaranson, medionan di comunicacion a publica un sucedido hopi lamentabel, caminda cu a sali na cla cu’n menor di edad a bira victima di abuso sexual di menor, na man di un persona na Ibero American High School como IT Manager.

Esaki sigur a conmove nos comunidad masha hopi mes. E tata di e menor, a bay entrega keho na KJZP. Pero akinan el a haya un baño di awa frieu, unda cu polis a bis’e cu ta e mama so por haci denuncia y esey su persona, como tata di e mucha, ta condena.

Tambe el a comenta cu e tin un bon relacion di amistad cu e director di e scol, pero e director nunca a bis’e cu algo a pasa na e scol. Esey ta loke mas e ta lamenta. Te ainda e no ta compronde pakico e no por a haci denuncia. E mama ta sigui cu e informacion y e tata no por a sigui cu nada. E no ta compronde kico ta pasando na Aruba.

E mucha a wordo abusa pa un homber. E mama no kier haci denuncia y parce cu segun e tata, e mama ta esun cu a encurasha tur cos. Apesar cu nan ta separa ya pa un tempo caba, e mama ta keda insisti cu e tata no tin mas derecho riba e mucha. E tata a sigui bisa cu polis a bis’e cu e no por haci nada y ta e mama tin cu haci afspraak. Kico ta pasando na Aruba, e tata a bisa. Acaso ta e mama so tin derecho? Ora cu un mucha wordo abusa, e tata no por haci nada? Polis a avis’e cu despues di dos luna, ningun hende a worry pa haci denuncia. Awo diripente tur hende kier haci denuncia. Despues cu e tata a cuminsa cu e accion, awo e mama ta bay haci denuncia, pero a base di afspraak.E tata ta haya cu e caso aki ta uno perdi. E abusador, a sali for di Aruba, pero no pa largo. Tur cos ta cla y e ta bin bek. Pero ta trata aki di algo grandi. Y e director sa di esaki.

Disgusto cu e scol

E tata a menciona cu e ta sumamente disgusta pa loke scol a haci. Pa un scol haci asina, no ta bon. Por a haci esaki cu un otro mucha tambe. E director no ta haciendo nada. Placa so no ta tur cos. Mester tene cuenta cu e derecho di mucha.

Voogdij

E mama y e tata tin voogdij riba e mucha. E tata ta mustra cu e ta duna alimentacion. Tur caminda cu e bay, e ta cumpra cos pa su yiu. E tata ta pensa cu voogdijraad, mester kita e mucha di e mama y hink’e den un luga safe pa e yiu. E mama di e mucha ta traha na e scol tambe, y kisas esaki ta motibo cu e mama no kier duna denuncia. E tata kier pa husticia actua y e kier tin tur derecho di e yiu y rapido. Pa colmo e conoce e IT manager pa hopi tempo. Sinembargo e no a spera cu algo asina a pasa cu su yiu, y pa un hende cu e conoce.

E lo bay voogdijraad, e lo pasa DAS, pa asina busca e derecho di su yiu.

Ainda recherche, ningun hende no ta bisando nada. E ta sinti cu tur hende ta hal’e un banda.

Segun e tata, e director no ta worry cu nada. Tur hende ta sigui haci como sifuera nada no a pasa. E lo sigui lucha sin stop, te ora e logra pa e derecho di su yiu wordo respeta. E kier lo miho pa su yiu. E ta sinti’e manera un piedra den lama, e no sa ki banda pa bay.

