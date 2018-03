Tata condena na 6 aña di prizon pa a abusa di su yiu muhe

SEVILLA, Spaña- Un homber di 35 aña a wordo condena na Sevilla, Spaña na seis aña di prizon, y otro seis di libertad condicional pa a abusa di sexualmente di su yiu mayor, cu na e momento di e echonan tabata tin menos di 13 aña. El a wordo condena na dos aña pa un delito di maltrato habitual riba e resto di su descendencia, seis menor di edad. Tampoco e lo no por yega na menos di 500 meter di yiu y tampoco comunica cu e yiu pa e proximo 12 añanan, ademas di a kita e voogdij di e mucha.

E lo mester paga 28 mil euro na su yiu mayo den concepto di responsabilidad y na su cuater otro yiunan tambe. E caso aki a tuma luga na Poligono Sur, un di e zonanan mas decai di e capital Andaluz, entre 2009 cu 20013, ora cu e mayo di su yiu muhenan tabata tin 12 aña di edad.

E tribunal ta considera proba cu entre 2011 y 2013, ora cu a kita e custodia for di dje, door cu su shete yiunan tabata den un situacion di abandono, e acusado a abusa tambe di un di su yiunan, y a somete su otro yiunan na un clima di violencia y maltrato constante, sutando su yiunan chikito constantemente sin motibo of pa cualkier pretexto”, como tambe el a duna e convivencia familiar un ambiente “sexualisa”.

