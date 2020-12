Tata basta bou influencia a yega cas menasa y terorisa famia na Sero Preto Paradera

Diahuebs anochi un famia na Sero Preto ‘Paradera’, a keda terorisa y menasa door di tata cu a yega cas bou di un of otro substancia. Nan no tabata por mas cu e situacion di e homber cu tin nan terorisa pa henter siman y a yama polis pasobra e situacion a bay for di man y e tata lo a bin cu un of otro tipo di arma pa menasa e famia. Polisnan na e sitio a constata cu berdad e homber ta bou influencia di alcohol y debi na su situacion no por a lage keda na e cas pa bin desgracia y a detene y keda transporta pa warda pa keda atendi pa un sub fiscal, pa asina por tin un paz ta reina na e cas algun dia. Polis a conseha e famia e pasonan pa cana.

