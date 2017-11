Taskforce di Taxistanan rabia ariba MB firma door di Minister Mike de Meza

Sra. Olinda Orman di e taskforce di taxistanan ta rabia riba hecho cu minister Mike de Meza a firma un MB firma y e ta splica kico ta e pasonan cu nan lo tuma.

E MB a wordo ingetrokken na 2015 y a saca un nobo, cual aworaki a ocasiona cu a saca 50 extra vergunning mas di taxi, 24 vergunning extra di bus. Tour vergunning, 42, ongeregeld vervoer vergunning, 50 y huurvergunning a subi cu 500. E motorfietsvergunning a subi cu 150. Dus en total 816 vergunning nobo ta supuestamente cla pa sali. A saca e vergunningnan aki a pone un moratorium bek di 2 aña, te 2019.

Esaki ta bay tin su consecuencianan, cual ta sigur. E asocasion di taxistanan no tin autoridad pa stop un minsiter. Ta gobierno tin cu control ariba un gobierno, parlamento. Si ta firma esaki dia 27 di September, despues di eleccion. Esey kiermen cu no tin control ariba e minister. Parlamento mester cuminsa controla gobierno, cuminsa haci nan trabao.

E cuestion di un “quickfix” no mag di pasa. Mester bin un stop na esaki y ta papia aki di tur gobierno. Cual cu sinta, mester bin cu’n stop cu esaki. Sea consciente y responsabel. No pa haci un grupo di votado feliz, pero bo tin cu ta mas consciente y responsabel pa e decisionnan aki.

Ta suppose di tin un moratorio riba vergunning di taxistanan, pero gobierno a cancela e moratorio di 2015 cu tabata mara te na 2025 pa e taxinan. Esey kiermen el a keda mara na 450 total. Pero mr. de Meza a trek esaki in y a traha un otro MB cu el a saca mas vergunning. Pero e no a saca di taxi so, pero el a saca di TX, di O, etc. El a hinca mas vergunning, pero ta bay tin tambe mas competencia pa tur e otro gruponan cu ta ariba caminda pa haci nan trabao.

Mas aleu, Sra. Rasmijn a bisa cu nan a reuni varios biaha cu minister Eman y un of dos biaha cu minister Mike de Meza. Pero prome minister Mike Eman a nenga rotundamente cu lo bin mas vergunning. Basa ariba kico minister de Meza a tuma e decision pa bin cu mas vergunning, ta Sr. mr. Mike de Meza lo mester splica.

E taxistanan tabata basta disgusta cu e ex- minister Oduber, cu tabata tin e cartera di Transporte, cu a haci cierto cambionan pero cu e MB aki, firma door di Sr. Mike de Meza, a bin cu e MB na 2015. Pero e MB aki ta e caso di Lambrinos, e vergunningnan cu Briezen a saca durante eleccion. Y e MB ta basa ariba e caso ey, dus cuanto biaha el a bay caso, el a haci onderzoek cu no por tin mas taxi etc. Dus e MB adi 2015 ta basa ariba full e caso ey. Ora cu e sentencia a cay, e ora a bin e moratorio, el a hink’e den e MB, el a haci’e di 2015 te 2025 pa taxinan.

Diamars mainta e taxistanan nan lo tene un conferencia di prensa na Airport, pa 10 or di mainta. E taskforce ta fuerte pa sinta na mesa y soluciona problema. Nan no kier perhudica nan coleganan. Nan lo no welga, nada di eseynan. Mester corda cu un taxista ta ariba caminda e mester busca su trabao, nan no ta bay blokia caminda nada. Nan ta ferviente na sinta na mesa y busca solucion. E taskforce por sugeri un solucion, pero e solucion ta den man di gobierno mes.

Mester bin un sorto di ley of Lansverordering di kico ta e proceduranan ora di haci e decision adhoc, sin consulta, sin tin motibo hopi fuerte pa tuma cierto decisionnan y firma cierto documentonan, segun Sra. Olinda Rasmijn, di e taskforce di taxistanan.