Task Force di Post Aruba awor ta completamente entrena pa mantene e facilidadnan di Post Aruba liber di Covid

Den e ultimo simanan un ekipo di e staf di maneho di Post Aruba a ricibi entrenamiento den desinfeccion dor di e Ministerio di Boluntario di Freewinds. Ekipo a pasa den tur aspecto di loke ta necesario pa mantene e personal y clientenan di Post Aruba sigur.

Den un ceremonia chikito na Post Kantoor di Oranjestad e Task Force consistiendo di 5 persona a haya nan certificado como foggers certifica den e aplicacion di Decon 7

Decon 7 ta e agente mas efectivo pa mata tur tipo di virus y bacteria.Su efectividad ta di 99.99999%.

Pero pa Decon 7 ta super efectivo mester sigui e proceduranan corecto. Pesey e training completo ta inclui instruccion cu video teoría y practica den e uso di e material y e aplicacion di e producto.

E Task Force no solamente a obtene nan certificado dor di completa e entrenamiento cu exito pero nan tambe tin nan propio D7 conteniendo tur e herment y material necesario pa desinfecta efectivamente di e edificionan di Post Aruba y nan vehiculonan.

En cambio pa tur e ayudo cu e Ministerio di Boluntario a duna Post Aruba desde cuminsamento di e pandemia , e director di post Aruba sr. Guillermo Raymond , a entrega Freewinds un carta di reconocimiento cu ta bisa:” Mi kier a gradici boso pa e ayudo rapido ora nos ta tin mester di ayudo y mas di un biaha. E pandemia a trece algo positivo: amigonan nobo y e hecho cu nos a siña conta riba otro.”

Si bo organisacion of negoshi kier sa con bo por bira un miembro entrena pa traha cu D7, of si bo kier ricibi un seminario di prevencion con pa desinfecta bo luga di trabou of bo cas , por fabor contact [email protected] of na signal +1=727-8104 of na cel 297 747-1613.

Pa haya informacion con bo por proteha bo mes y otronan,con bo por mantene bo cas y bo luga di trabou sigur bishita e How to Stay Well Resource Center online na www.scientology.org/staywel na undo bo ta wak tur e pamfletanan y video y por download nan gratuitamente. Tur e material aki ta obtenibel na spaño, hulandes e ingles y 18 idioma mas.

Pa haya sa di Freewinds,mira Inside Scientology: The Freewinds na e Scientolpogy Network ( www.scientology.tv/series/inside-scientology/freewinds.html)

