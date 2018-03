Task Force di City Inspector a para operacionnan na Seroe Cristal

E Task Force cu minister Otmar Oduber y Andin Bikker a lanta den City Inspector a duna su prome frutonan, durante e prome accion cu a tuma luga e siman aki. City Inspector, Sr. Danilo Prescott ta amplia.

E siman aki a cuminsa cu’n control na Babijn, un compania di kibramento di piedra etc. A base di nan hindervergunning, cu no tabata na ordo, a dicidi di para e operacion. Por bisa cu e compania tin su permiso pa traha, pero nan mester tin un hindervergunning, nan no por traha. Y esaki ta ilegal.

E ta un compania cu a opera den un forma sin hindervergunning. E hindervergunning ta basa cu asina cu’n keho drenta, y City Inspector a bay controla esaki. Y enberdad a resulta cu no tin hindervergunning y ordo a bin cu si no tin hindervergunning, trabao ta wordo para.

Kico lo para cu tur e tempo cu nan a traha sin e vergunning, pa cual Sr. Prescott a splica cu nan por bisa nada over di esey, esey ta cay bou di Land Aruba mes, cu lo mester atende cu esey. E Task Force a bay na Seroe Cristal y eynan tambe nan a pone un paro na nan operacion tambe.

Na momento cu nan haya e permiso den nan man, e ora nan por opera bek. Tanten cu nan no tin esaki, nan no por opera. Tin hopi keho y bisiñanan ta mustra nan malcontento y e cobamento aki ta molestia nan. Cual ta e siguiente proceso?

Segun Sr. Prescott, unabes cu nan haya nan hindervergunning e ora e Task Force no por haci nada mas, si ta gobierno mes ta duna nan permiso.

E task force di City Inspector lo sigui actua contra tur operacionnan ilegal, awo cu nan a haya e mandato nan lo bay cu man duro contra di nan. E operacionnan na Babijn y Seroe Cristal ta e dos operacionnan cu mas keho tin contra nan.

Pero tambe nan lo bay actua contra di molester di cacho, contaminacion di awa di damnan, molester di awa ariba aya, tur esey ta loke e Task Force lo actua contra di dje. E task force ta consisti di Sr. Prescott, Sr. Kenny Montero y Sr. Maduro.

E companianan aki tin hopi aña ta operando y esaki ta bira un custumbe cu ta bira ley. E pregunta a yega na e task force cu a bin cu preguntanan unda ta puntra kico pa haci cu e personal, si tin cu manda nan cas. Pero esaki no ta cay bou di e task force. Sr. Prescott a sigui bisa cu e companianan aki tin trabaonan, proyectonan grandi andando. A avisa e companianan aki pa busca nan vergunning mas pronto posibel. Nan tabata tin tur nan papelnan na ordo, menos e hindervergunning, cual ta esun cu nan mester pa nan opera, segun Sr. Danilo Prescott, di e Task Force di City Inspector.

