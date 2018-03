Task Force City Inspectors lo por actua debidamente contra infraccionnan den comunidad

A institui un Task Force cu lo bay percura pa cumplimento di leynan manera ‘Ley di Cacho’ y ‘Ley di Saco di Plastic’. E Task Force ta consisti di City Inspectors, Polis y hurista. Cu e Task Force pueblo por tin e siguransa cu lo bay cumpli cu e respet pa nos leynan riba tur nivel. Tambe a institui un meldpunt unda cu entrante 2 di April comunidad lo por haci uzo di esaki pa notifica infraccionnan. Esaki ta logro di trabou conhunto entre Ministerio encarga cu Husticia y Ministerio di Infrastructura y Medio Ambiente

‘Durante e ultimo lunanan a bin ta trahando riba diferente cambionan y maneho nobo cu kier crea na City Inspector. Den cuadro di esaki ta gradici colega Minister encarga cu Husticia pa tur esfuerso brinda. Ideanan a wordo treci hunto pa mira con por atende cu situacionnan cu ta haci hopi dolor den comunidad. Situacionnan cu ta wordo considera kisas chikito, pa loke ta e maneho general di un Gobierno, pero cu ta pisa hopi pa ciudadanonan tur rond di Aruba. Den cuadro di esaki Minister di Husticia y mi persona a firma un Ministeriele Beschikking (MB), cu ta crea un Task Force cu lo ta encabesa pa Sr. Kenny Montero, Belinda Maduro y Danilo Prescott. E tres personanan aki conhuntamente cu tur e inspectornan y director di City Inspector lo tin tarea adicional di loke ya caba nan tabata eherciendo como City Inspector. Principalmente e inspectornan ta wordo autorisa (bevoegd) pa actua y traha den e Task Force pa garantisa e control necesario. Pa e aña aki e inspectornan lo haya nan mesun bevoegdheid pa por actua riba e diferente puntonan di supervision y control cu mester tuma luga den nos comunidad, den forma independiente for di e Task Force.’

E inspectornan a bin ta haci e trabou sin cu por a actua debidamente den diferente caso pa motibo cu nan tarea tabata wordo limita door di no tin e bevoegdheid. E inspectornan tur tempo a haci e trabou di curason, cu e alma di kier haci un diferencia. Den pasado e situacion tabata cu si den un cura di cas constata cu un cacho ta wordo maltrata, e inspectornan no tin e bevoegdheid pa por drenta y controla, cual aworaki si lo por wordo haci den e Task Force. Miembronan manera Kenny Montero, lo por actua, boetnan lo por wordo duna y eventualmente detencion si no cumpli cu reglanan. E decision tuma den e MB cual ta wordo sosteni door di un Landsbesluit no ta encera solamente e tareanan cu ya nan tabatin di por atende cu e aspecto di dumpnan ilegal, mantencion di limpiesa y control den nos comunidad. Sino cu e ley di hinderverordening tambe lo ta ancra den e landsbesluit pa nan por actua riba dje. Tin diferente tareanan di control relaciona cu no infraccion contra di nos medio ambiente, control di uzo si “saco di plastic”, “ley di cacho” y otro leynan cu ta trahando riba dje manera prohibicion di uzo di “styrofoam” tambe, pa garantisa proteccion di nos beachnan y medio ambiente. E Task Force lo raporta directamente na Minister di Infrastructura y Medio ambiente como tambe Minster di Husticia, Minister Oduber a splica.

Pa conclui, Minister Oduber a duna di concoe cu pronto, esta entrante 2 di April lo tin un meldpunt cerca City Inspector unda cu tur ciudadanonan lo por denuncia tur locual cu tin di haber cu infraccion relaciona cu nos leynan di naturalesa y medio ambiente of maltrato di bestia. E inspectornan consecuentemente lo atende cu e kehonan aki debidamente. Por medio di esaki kier logra cu control ta tuma lugar na un manera mas efectivo, comunidad ta bira mas consciente y cu ta respeta nos leynan.

Comments

comments