Task Force a laga the ballroom habri te laat y Alto Comisario a bay para fiesta

Un blunder y midimento di forsa tabata tin diabierna anochi pa diasabra marduga. Na The Ballroom tabata tin un fiesta selecciona andando, y e gupo di minister di husticia y gobierno a core lanta hunto cu e comisario di Polis TASK FORCE a pasa controla e luga aki. Pero mirando con e situacion tabata trankilo a dunanan ok te 1 or marduga pa keda habri.

E cuenta no a cay den bon tera pa e alto comisario interino, pasobra dicon ta cera otro bar y clubnan prome cu 11 or y esaki tin cu keda habri te 1 or, e alto comisario interino a presenta cu rapid team y mobiele eenheid papia cu e persona encarga cu e luga pa para e fiesta di biaha y asina tur hende tuma caminda pa cas. E ora e pregunta keda, pakico haci show di lanta task force pa controla ta e alto comisario interino mes a subi caya pa pone ordo di otro banda cambia decision cu e task force a tuma.

Comments

comments