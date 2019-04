Tarifa riba compensacion di retiro a keda reduci na 15%

Evaluando e situacion di nos economia actual y tambe e efecto cu circunstancianan di politica internacional tin pa nos trahadonan, Minister di Economia, Finansas y Cultura Sra. Xiomara Ruiz-Maduro a duna aprobacion pa reduci e peso fiscal riba compensacion di retiro temporalmente. E reduccion aki tapa un grupo grandi di trahadonan na Aruba cu lo por perde nan trabou y lo tin dificultad pa haya un otro trabou den dicho situacion.

E tarifa manera stipula den articulo 24, inciso 5, Landsverordening Inkomstenbelasting(AB 1991 no. GT 51) a keda reduci na 15%y ta valido solamente pa pagonan di compensacion di retiro cu ta tuma luga den aña 2019. Ta concedi compensacion di retiro,manera stipula den articulo 11, inciso 1, parti a, LandsverordeningInkomstenbelasting (AB 1991 no. GT51), na trahadonan retira como consecuencia directo di retiro. E maneho aki ta na vigor desde publicacion di Landscourant no. 07 fecha 29 di maart 2019 y ta keda vigente te cu dia 31 di december 2019.

Proceso administrativo.

Den caso di retiro y e empleado ta bin na remarca pa compensacion, e empleado por haci un peticion por escrito pa aplica e tarifa special di 15% na Departamento di Impuesto. Hunto cu e peticion mester agrega e documentonan cu ta regarda e compensacion. Despues Inspector di impuesto lo duna su decision por escrito na e empleado kende na su turno ta entreg’e na su doño di trabou. Solamente riba peticion di e empleado ta evalua si por aplica e tarifa special teniendo cuenta cu e compensacionnan envolvi. Si e empleado no haci un peticion, su doño di trabou tin e deber di aplica e tarifa normal. Ta bon pa tene na cuenta cu e tarifa di 15% no ta obligatorio y no tur ora e ta cumbini e empleado.

