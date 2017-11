Tanto sindicatonan como pais Aruba tin retonan su dilanti

Sindicatonan na Aruba tin hopi reto, pero tambe pais Aruba tin retonan su dilanti, segun Sr. Hubert Dirks, lider di sindicato FTA.

Tanto diaranson 15 di November, como diahuebs 16 di November, FTA ta teniendo su congreso anual. Pero aa 2018 FTA lo tin su congreso statutuario, unda cu lo eligi nan directiva nobo. Pero ta cumpli cu e congreso 2017, pa duna cuenta na e shopstewardnan, pa asina evalua e directiva, consehanan, como tambe coreginan y tuma decisionnan den ki direccion FTA ta bay di awo padilanti, te cu e proximo congreso.

E situacion actual na Aruba, no ta facil, e ta basta dificil. Pero asina mes ta negociando CAOnan, aunke cu tin algun sectornan cu ta mas facil cu otro, pero toch ariba un bon nivel. FTA por bisa cu e sector di refineria, tur hende ta sperando kico lo pasa eydennan, pero tin positivismo cu ohala esey ta e caso cu FTA lo haya miembronan di eybanda, sigur lo tin su impacto ariba e comunidad. Y e desempleo cu ta constata actualmente ta reduci.

E sector comercio ta un sector dificil, y sector hotelero ta keda mesun cos. Solamente cu mester percura pa e producto Aruba, y haci bon uzo di dje pa por mantene e industria aki pa hopi tempo mas ariba un calidad y nivel halto. FTA su preocupacion ta, cu ultimo añanan cu a pasa, sector bancario, cu tin indicacion cu ta transformando cada tempo, cada dia y e sector casino tambe tin basta dificultad, cu tambe lo mester di mas atencion. Lo mester wak si e ta keda den e mesun forma of e ta transforma den un producto diferente, cu ta un parti importante pa nos industria turistico.

Tin retonan, pero ta conhuntamente mester traha ariba esaki. E trahado ainda tin su poder di compra, pero e situacion social na Aruba ta basta dificil. P’esey mes, FTA tin como invitado Sra. Enid de Kort, cu lo papia tocante e situacion social na Aruba. E situacion ta mas serio di loke hopi hende ta pensa, segun Sr. Hubert Dirks, di FTA.

Loke ta pasando na scolnan, bringamento na scolnan den forma nunca bisto na Aruba. Ta haya e situacion di e organisacion, tanto di e hospital, e dokternan ta hopi cuestionabel, caminda cu un hoben ta fayece, cu a acudi cuater biaha na Poli, pa wordo manda cas cu’n tumor den cabes cu no por a haya scan, pa motibo cu MRI no ta traha.

Si perhudica e producto Aruba, nos servicio medico cu sigur lo no afecta e turista so, pero e Arubiano tambe. Ademas tin situacion di criminalidad cu no sa ki direccion e lo tuma. Tur esaki lo wordo atendi den congreso. Sr. Dirks ta spera cu nan por bin cu resolucionnan cu lo haya oido tambe cu lo bay tuma encargo y responsabilidad di gobierno.