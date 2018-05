Tanto Cuenta ta bek den bo bario

Ta un placer pa e elenco di Tanto c=Cuenta pa presenta e dramatisacion di 3 Cuenta di Hada un biaha mas, pero awo den e bario di San Nicolas.

Tanto Cuenta ta sigui cu su iniciativa, cu a cuminsa un par di aña pasa, di biaha cu su elenco rond di Aruba, pa dramatisa e obranan saca y traduci for di e coleccion di Cuentanan di Hada pa deleita publico di tur bario. Desiree Correa den un forma masha particular a traduci y adapta e cuentanan tradicional di Hada, conoci pa publico como ‘Sprookjes’ na Papiamento.

Cuenta di Hada ta gusta pa tur edad, ya cu e ta hiba e publico den un mundo combina di fantasia cu realidad.

Diadomingo awo, 27 di mei Tanto Cuenta lo presenta na Scol di Arte na San Nicolas. Nan lo ripiti e 3 obranan gusta pa grandi y chikito: Shinishi Sushi, E casa di e piscado y Drumi Dushi. E atardi lo cuminsa pa 4.00pm y lo finalisa pa 6.00pm. Entrada ta Afls. 5,00 y e carchinan ta obtenibel riba e mesun dia na porta. For di 3.00pm lo cuminsa cu benta di carchi.

Un yamada na tur mayor pa no perde e oportunidad unico aki. Bin gosa cu henter famia di e atardi yena cu fantasia y color, cu Tanto Cuenta ta brinda boso mas cerca di boso cas.

