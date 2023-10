Pa algun luna caba pe aña aki cu polisnan a presenta pa asistencianan principalmente den fin di siman y momento di vakantie cu mayornan ta laga muchanan bay caya tin problema na Eagle beachtennis. Un lugar cu tabata trankilo semper a bira un lugar di problema pa muchanan baldadi cu no tin nadi haci.

Na varios occasion tabatin peleanan cu hoben ta keda herida y hasta algun cu a keda basta grave herida cu nan mes a yega te eerste hulp cu famia.

Diasabra anochi no tabata un excepcion

Momento cu polisnan tabata pasando a surgi un pelea entre algun hoben halamento di mokete den presencia di oficialnan unda varios unidad a presenta di biaha. A detene un di e hobennan problematico. Esnan cu no tabati nadi haci polis a core cu nan for di e sitio, maske cu tabatin basta hoben tog na e luga sea mirando of practicando beach tennis.