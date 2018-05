Tanten cu no actualisa e sistema anticua di BBO tur hende lo paga e 6%

Actualmente e tema di BBO ta bastante fastioso tanto pa pueblo como tambe pa sector gubernamental. Prome Minister ta splica cu lamentablemente e sistema di BBO indirecto ta un sistema asina asina complica y anticua. BBO a drenta na vigor na 2007 y e intencion tabata pa modernis’e. E unico manera cu tin awor aki ta pa aplica e sistema manera akinan pero ta mantene e compromiso pa percura di bay cambia hopi lihe y pa e crisisheffing cu ta drenta na vigor dia 1 di Juli, pasa mas lihe cu ta posibel. E grupo aki cu no ta cobra BBO ta esun mas afecta. Prome Minister Sra. Evelyn Wever Croes,

Si un modernisacion di e sistema di BBO a tuma luga, e ora dia di awe no lo ta pasando den e situacion asina. Por a bin cu algo mas moderno cu no ta afecta e grupo cu tin den comercio cu no ta inclui den nan servicio e cobransa di BBO pero toch mester page.

Gobierno tin apenas seis luna den gobierno anto lamentablemente e tempo no ta suficiente pa por a cambia e sistema di BBO asina drasticamente. Si tabata tin e posibilidad, lo a tuma accion riba esaki.

E unico manera cu tin awor aki ta pa aplica e sistema manera akinan pero ta mantene e compromiso pa percura di bay cambia hopi lihe y pa e crisisheffing cu ta drenta na vigor dia 1 di Juli, pasa mas lihe cu ta posibel. E grupo aki cu no ta cobra BBO ta esun mas afecta.

Motibo pakico e BBO di 6% no a drenta na vigor na januari 2019 ta door cu nan tabata tin e menasa di KB y tabata tin un presion pa mustra cu tin algo cu ta wordo haci. Asina mes Reino kier bin cu mas pa cual Minister a expresa cu te akinan kisas ta e limite cu pueblo por carga cu e debe y no por keda pusha mas pasobra no por mas awor aki.

Pero e situacion aki a tuma luga debi cu no tabatin orden den e asuntonan financiero for di aña pasa y gobierno a haya hopi presion pa mustra cu nan ta haci algo awor akinan. Reino tambe tin responsabilidad siendo cu nan a actua como un CAFT y no a cumpli cu e trabou , pero lastimamente Hulanda no ta wak e situacion asina y ta señala cu e crisis ta Aruba su asunto y nan kier men cu aunke tin gobierno nobo semper tur ta keda mes cos anto Prome Minister tampoco no ta di acuerdo cu esaki.

Door di e ley di Caft aki Hulanda a haya hopi poder riba Aruba y esaki a tuma na 2014 y por a pensa di bay kita e ley aki. Pero esaki por nifica cu Aruba ta elimina e ley y ta declara un guera na Hulanda, cual no ta necesario y caminda cu gobierno tin otro prioridadnan awor aki.

Den todo caso e ley di Caft tin validez te cu e aña en curso aki y p’esey esaki ta un poco crucial aunke naturalmente Hulanda lo kier alarga e termino di tempo. Por ta esaki ta bay tuma luga pero bou e condicionnan di gobierno cu un otro punto di bista diferente.

Aruba ta den violacion cu e ley di CAft, ya cu e deficit di Aruba ta hopi mas cu loke mester ta, segun e ley di CAFt y p’esey esaki ta un aña asina fastioso, segun Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di pais Aruba.

