Tank’i awa den Rancho ta uno cu mester wordo conserva

E dos rumannan Sophia for di mucha a lanta den Rancho. Nan ta conta di nan experencianan como habitantenan di Rancho y e impacto cu e Tanki di Awa tabata tin ariba nan bida.

E Tanki di Awa, mama di rumannan Sophia a lanta haya e tanki caba. Como mucha nan mes no a uza e tank’i awa. Tempo cu nan tabata mucha ya caba no tabata tin awa mas den dje. Tempo cu Portuguesenan tabata bari benta nan sushi eynan, DOW tabata tin recoge e sushi. Cosnan a cambia hopi den e bario di Rancho.

E tanki tabata t’ey for di tempo cu e por corda. Nan no a maak mee cu e tanki di awa tabata tin awa den dje. Ta ora awa yobe tabata tin un tubo for di unda e awa tabata sali for di e tanki.

E rumannan ta conta di loke nan por corda di e historia di awa, pero e poco cu nan por corda ta cu tabata tin un persona tabata bin basha awa den dje. Pero esaki cu tempo tambe a caba.

Por ultimo nan a bisa cu e tank’i awa ta un monumento cu mester wordo conserva.

