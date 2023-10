Pa e Festival di Buki pa Mucha 2023 mucha rond Aruba ta lesa buki tocante e tema ‘Mi Buki, mi cas’. Con cos ta bay na bo cas? Biblioteca ta lagabo cera conoci cu diferente autor di buki pa mucha y tambe ilustrador. Tanchi Esmé a skirbi e buki pa mucha ‘Buchi Penchi malo’ y ta gusta conta storia.

Esmeralda a nace na Aruba, na aña 1959. Ela lanta y crece den e bario di Tanki Flip, caminda te awe e ta biba. E ta casa cu Howard Tromp y hunto nan tin dos yiu muher Richanella y Richelly. Esmeralda tin un titulo hopi importante y bunita, e ta Mama Dushi di un mucha homber, yama Max. Tanchi Esmé manera e ta conoci pa grandi y chikito for di un edad basta hoben su pasion ta pa traha cu muchay den ramo di cuido di mucha. Esaki no a concretisa. Esmeralda no a para keto y a traha diferente programa dedica na e mucha nan den bario di Tanki Flip y Tanki Leendert. Esmeralda a contribui hunto cu algun otro mayor pa cuminsa cu e biblioteca na scol

Colegio Ora Ubao, ‘Biblioteca Nos Tesoro’. Esmeralda no solamente a yuda cu esaki pero

tambe a fungi como e asina yama ‘Bieb moeder’. Conta storia pa mucha ta un placer pa Esmeralda.

Esmeralda ta presenta su mesun programa di radio riba diadomingo dedica na tur mucha, ‘Mundo Infantil’ ya pa 25 aña caba. Alegrando asina e oreanan chikito pero tambe esunnan grandi. E programa su duracion ta dos ora y ta consisti di diferente segmento pa mucha combina cu invitadonan pa papia riba topiconan relaciona cu mucha.

Un otro talento di Esmeralda ta esun di productor. Hunto cu otro productornan conoci

ela produci un sin fin di show nan pa mucha cu sala nan completamente bendi. Na aña 2021 Esmeralda a realisa un di su soñonan tan anhela esta di lansa su prome buki. E manuscrito a keda warda pa 25 aña pero ningun soño tin fecha di vencimento.

‘Buki Penchi malo’ ta un fabula cu ta enfatisa e importancia pa evita di pensa pa haci

maldad. Na Aruba nos ta referi cu ‘Buchi Penchi malo’ na un mucha cabesura, un mucha

un poco mala mucha. “ ‘Buchi Penchi malo’ mi a dedice na prome lugar na un sobrino dimi

cu di berdad tabata un Buchi Penchi malo pero na caminda ela haya structura den su

bida y na di dos lugar na henter mi famia, pasobra segun ami nan ta e fuente di mi

amor pa mucha”. Algun di e mensahenan cu ta refleha den e buki ta, e importancia di

solo pa nos humanidad, siña pordona, mustra afecto na otro y ta un bon hende pa

comunidad.