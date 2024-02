Antwuan Wilson di Team USA a bin Aruba bek despues di un paar di aña cu su atletanan pa Best of the Best na 2023.

Antwuan Wilson a wak e potencial den e atletanan di Aruba y a keda impreciona cu e bon trabou di e dos coachnan di

Taekwondo Team Aruba cu ta Master Yoshmar Wever y Master Clifford Rasmijn.



Aña pasa Master Yoshmar Wever y Master Clifford Rasmijn a reuni cu Antwuan Wilson na Miami y e challenge di Aruba vs USA a nace.For di e momento ey Master Yoshmar Wever y Master Clifford Rasmijn a intensiva e training di Taekwondo Team Aruba.Diasabra dia 2 di Maart 2024 pa 7’or di anochi e challenge lo ta entre 15 bringado di Taekwondo Team Aruba vs 15 bringado di Team USA.