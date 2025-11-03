Master Yoshmar Wever di Taekwondo Team Aruba a parti colored creme cookie na Pueblo. Master Yoshmar Wever Trainer y Coach di Taekwondo Team Aruba ta duna bek na e forma aki pa gradici Pueblo di Aruba cu ta coopera cu Taekwondo Team Aruba pa e atletanan cu sa representa Aruba dignamente den eventonan Internacional na Mundo.
E meta ta pa sigui saca cara di Aruba hunto cu e atletanan di Taekwondo Team Aruba bou guia di Grand Master Melvin Rasmijn cu ta selecta e atletanan.
Tur hende a keda contento cu nan cookie y cu e idea di Taekwondo Team Aruba pa corda aribanan.
Den nomber di Taekwondo Team Aruba nos ta bisa danki na Pueblo di Aruba cu semper tey pa coopera cu Taekwondo Team Aruba.