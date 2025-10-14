Den fin di siman Taekwondo Team Aruba bou guia di Master Yoshmar Wever a participa den e TK5 na Corsou cu participacion di Surinam y Corsou.
Despues di tira e moneda, Aruba a sali contra di Surinam cu bo no por confia den nan opstelling y semper tin sorpresa den nan. Aruba a bay cu un team bon prepara bou guia di e trainer y coach di Taekwondo Team Aruba cu a stel op e atletanan di Aruba pa enfrenta Surinam.
Aruba a sali contra Suriman den e prome rond, pero a dal den duro, pasobra nan a bin prepara pa Aruba. Aruba no a perde pa gana y a cuminsa bringa sabi y scucha bon for di nan coach y a bolter e score den e segundo rond. E prome rond y 5 minuut a termina 39-84 contra Surinam pa Aruba.
Den e di dos rond di 3 minuut Aruba a cuminsa ataca hopi mas y pone Surinam bou presion y cambia e atletanan manera cu Surinam haci cambio pa sigui avansa cu e score y asina e score a termina 65-113 pa Aruba.
Den di tercer rond Aruba a bolter e score hopi mas y a termina e score 143 pa 87 contra Surinam pa Aruba un biaha mas. Un victoria grandi pa Aruba. Despues Aruba a haci cambio den e atletanan pa enfrenta Corsou.
Aruba a gana Corsou cu un score di 39-81 y a logra gana e Copa di TK5. Pabien Taekwondo Team Aruba cu boso logro.