Tabata un honor di por a traha banda di esunnan cu dedicacion pa nos Enseñansa

Instituto Pedagogico Arubano a tene nan anochi di apertura di aña academico y a conta cu presencia di Minister saliente, Michelle Hooyboer-Winklaar. E anochi aki Director General di IPA, Marilyn Richardson a gradici tur cu tabata presente y den nomber di IPA a entrega Minister Hooyboer-Winklaar un obra di arte cu ta representa e gratitud y aprecio p’e sosten cu nan a ricibi, tambe cu semper nan por a conta cu e Ministerio di Enseñansa y e impacto cu e la haci den Enseñansa en general. E anochi aki a trata e topico di “Envisioning the Future”, cual ta innovacion pa futuro.

E anochi tabata e inicio di aña academico pero como ta yegando October, e anochi aki tabata mas bien pa inspira e aña academico 2017-2018. Pa cu esaki IPA a invita dos persona pa papia riba e parti di kico por haci pa loke ta trata innovacion den enseñansa. E dos oradornan aki a sa di pone hopi informacion riba e parti tecnico pero tambe e parti di actitud riba e parti kico por haci den enseñansa pa yega na dje cu of sin inversion. Pero si cu e pensamento cu tin diferente tipo di innovacion cu por trece den klas. Minister Hooyboer-Winklaar a haya cu esaki tabata algo fantastico.

E topico riba su mes a conclui un biaha mas cu nos no por premira precies kico lo spera nos den futuro mirando e rapidez cu tecnologia ta desaroyando diariamente. Den enseñansa semper tin e pensamento kico ta haciendo awo y ki efecto e ta bay tin ora un studiante termina su estudio, ki trabou lo bay sper’e. E studiantenan cu a termina nan estudio algun aña pasa, kisas ta haciendo algo completamente otro. E profesionnan manera dokter, abogado, accounting, ta esunnan cu ta keda bastante structura, aunke ey den mes innovacion ta tumando luga. Pa loke ta trata e trabounan grandi den tecnologia, kisas no sa kico nan lo bay ta.

Loke cu mester pone enfasis riba dje den cualkier tipo di programa, ta habilidad cu lo bay yuda e studiante pa ta exitoso sin importa unda nan termina. Esey ta loke a resona masha hopi mes durante e anochi, Pa loke ta trata e cosnan cu por haci den enseñansa a pone e enfoke riba e habilidadnan di pensamento critico, pensamento mas creativo, tambe con pa traha cu otro. Esey ta e parti di colaboracion y ta cosnan cu ta bay spera di cualkier studiante cu ta bay gradua den cualkier industria, esey ta habilidadnan cu lo por haci’e mas exitoso. Minister saliente ta kere cu esey ta e mensahe cu a resona durante e lezing. E compromiso di parti IPA pa cu su curiculo cual awo ta bay drenta un curiculo nobo pa maestronan cu ta den e aña academico aki. Ta un trayectorio di mas di 2 aña cu nan a hiba y Minister Hooyboer-Winklaar ta contento cu nan a forma parti di dje pa duna IPA e espacio pa bin cu diferente maneranan pa por trece un renobacion den e curiculo duna na e maestronan. Asina cu nan sali for di IPA y cuminsa na scol, tambe lo bay crea un diferente “aanpak”. Ta mira esaki como un prome stap den e renobacion den cierto areanan di enseñansa.