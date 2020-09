Tabata dificil pa truck di brandweer yega na unda e candela ta riba dump

Diasabra den careda di 10’or anochi candela a bolbe lanta riba dump na parkietenbos y aki habitantenan na mas cu un ocasion tabata scucha explosionnan y a bati alarma na centro di alarma. A despacha tanto e OVD y un truck cu a sali for di Tanki Flip pa e sitio. Mucho no por a haci ora a bay tira un control debi unda cu e candela ta, e truck no por yega y eynan ta e caminda cu e mashinnan di dump ta separa e sushi pero den fin di siman no tin personal pa haci e trabounan aki. Y asina e candela a keda te ora cu e paga di su mes, mientras cu awa tambe a basha cu tabata yuda poco pa esaki paga di su mes poco poco.

