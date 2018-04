Ta un lastima cu campistanan a bay laga e beachnan sushi atras

Temporada di campamento ta tras di lomba, y tur cos ta bek na normalidad. Bureau City Inspector a bay haci un control ariba nos beachnan, pa asina verifica cu tur cos a keda na ordo atras. pero lamentablemente, tin algun di e campistanan cu a laga e luga na unda nan a campa sushi atras. Sr. Danilo Prescott ta elabora ariba esaki.

Ta hopi di lamenta cu nos mesun campistanan ta esunnan cu ta laga e beachnan sushi atras. Bureau City Inspector a constata cu riba varios luga hopi sushi a keda atras, wayanan di coriente a keda atras, hasta palletnan a keda atras. Siman pasa varios personal di City Inspector mes a bisti handschoen pa lanta e saconan di sushi, y benta nan den e bari di sushi. Esaki no ta cay bou di nan trabao, pero nan no por laga e beachnan sushi, vooral e area turistico.

Sr. Prescott a sigui bisa cu e ta pro un prohibicion di pallet ora di campamento. Ta conoci cu ora cu e campista ta bin cu e palet na campamento, nan no ta bay bek cu esaki na nan cas. Aworaki lo mester haci un apelacion ariba Serlimar pa bin recoge e paletnan aki, cual eigenlijk no mester ta asina. Serlimar tambe tin su trabaonan pa cumpli cun’e. Esaki ta un problema cu tin, y lo mester inclui e prohibicion di palet den e peticion di e vergunning. Durante nan controlnan durante Semana Santa, personal di City Inspector a mira e paletnan aki, pero nan no por bisa ken a bin cun’e, pero nan no a mira, cual ta bira dificil pa bisa.

Leiding di Bureau City Inspector lo mester sinta cu KPA, prome cu e temporada di Carnaval y Semana Santa 2019, ya cu e palet no ta algo cu ta uza den e bida diario. Antes ora di campamento tur hende tabata bay cu nan tent y no tabata traha chosanan di palet pa campa. SI ta papia di tradicion di campamento, lo ta bon pa mantene e tradicion manera cu e ta tambe, segun Sr. Danilo Prescott, di Bureau City Inspector.

