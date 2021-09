Ta un doño responsabel di mascota ta cuminsa na abo!

Ta calcula cu Aruba tin aproximadamente 40.000 cacho y pushi cu ta biba riba caya, un populacion demasiado grandi.

Pa contra-aresta esaki, e Plan Nacional pa atende cu e problematica di cacho riba caya tin como un di su metanan pa stimula doñonan pa ta mas responsabel cu nan mascota. Desde 2019 despues cu a aproba e Plan Nacional den Conseho di Minister, ta trahando riba e meta aki cu recursonan sumamente limita teniendo na cuenta e situacion financieo di nos pais.

Gobierno no por carga tur e responsabilidad, tampoco e fundacionnan cu ta haci nan maximo esfuerso pa cu e bienestar di mascotanan. Esaki ta haci cu cada un di nos como ciudadano mester ta mas consciente y proactivo cu nos responsabilidad civico.

For di Censo piloto 2019 a sali como resultado preliminario, cu cachonan riba caya ta number 2 causante di molester pa nos ciudadanonan. For di un estudio haci mas o menos 20 aña pasa a sali afo cu 80% di cachonan riba caya tin un doño.

Cachonan por ta un molester, pero ta anos mes a laga e problema escala den tal forma. “Nos” cu no ta opera nos cacho, “nos” cu no ta tene nos cacho den cura, “nos” cu ora e no ta tutu mas nos kier deshaci di dje pa busca su mayan un chikito bek na shelter of for di riba caya of for di exterior.

Hopi cacho ta wordo bandona, varios di nan ta wordo laga los riba caya of den mondi, pero ultimamente hopi cacho y pushi ta wordo treci na e Centro di Control di Cacho (CCC) durante oranan cu e luga ya ta cera. E camara di siguridad ta captura imagennan di esnan cu ta bandona nan mascota y laga nan atras sea den un caha of mara na un palo of djis los dilanti e luga, sin tene cuenta cu e riesgo cu esaki ta nifica pa e mascota. E imagennan aki lo wordo entrega na Ministerio Publico. Tin pushi cu a wordo bandona pafo cu sa scapa pero algun no tabatin mesun suerte y ta wordo mata den e caha cu nan ta wordo treci aden door di otro cachonan los den vecindario.

A traves di e comunicado aki ta haci un suplica na personanan cu ta desea di trece nan mascota na e CCC pa por fabor haci esaki durante oranan di mainta di dialuna pa diabierna, 8-11AM, pa asina por atende cu e mascota debidamente y por yena e formulario di tuma distancia (afstandsverklaring). Sea mas responsabel y entrega bo mascota debidamente. Sea mas responsabel y purba busca un doño responsabel prome. Si bo tin mas mascota na cas, sterilisa nan. Si no logra haya un doño responsabel, por acudi na e CCC den siman durante e orario menciona. CCC lo purba busca un doño pa e mascota den cooperacion cu otro fundacionnan. Si no logra den e tempo stipula den Ley, lo mester pone e mascota drumi.

Importante pa remarca cu e “puppies” di bo cacho tambe ta bo responsabilidad. Si bo no ta prepara pa esaki, sterilisa bo mascota. No tuma, busca of cumpra cacho si bo no por cuida di dje, cual ta encera un compromiso pa resto di su bida.

