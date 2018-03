Ta tumando e pasonan concreto pa yega na un solucion pa AruParking

AruParking ta cay bou di maneho di Chris Romero. Gobierno ta uno di coalicion, cual a hereda hopi problemanan caminda cu den caso di e crisis actual cu compania di gobierno AruParking, Minister di Transporte Chris Romero a trece su ideanan dilanti.

Minister Romero a laga constitui un comision caba y lo bin cu un solucion na corto plazo. E ta bay ta na beneficio di tur hende, garantisa. En berdad, por a tende di comerciantenan pero tambe e mesun comunidad cu a keha cu den Playa no tin parkerplaats. Ta tumando e pasonan concreto pa yega na un solucion di esaki. Den tres siman lo anuncia e cambionan. E cambionan cu bin dilanti, lo bay avisa tur hende di delanta, di kico e consecuencianan ta bay ta, kico nan tin cu haci. Tur eseynan pa asina haci’e adecuadamente.

Ex Prome Minister di Aruba a laga kita e klem cual a perhudica AruParking. Esaki a causa un crisis, caminda cu no mester paga despues di 3 or y 30 di atardi. Minister Romero a bisa cu e nunca a duna e ordo pa kita e klem y esaki a wordo haci den un forma iresponsabel. Esey ta manehonan cu ta keda den pasado. Actualmente e gobierno ta uno hopi serio y ta tuma e pasonan manera debe ser, segun Sr. Chris Romero, minister di Transporte.

