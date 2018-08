Ta tuma tempo pa resolve problemanan den enseñansa

Sr. Ricardo Croes, parlamentario pa partido RED ta amplia mas ariba e nivel di enseñansa y e tratamento di presupuesto cu ta bin den e proximo dianan y caminda el a bisa cu lo ta ideal pa tur sindicato y fundacionnan traha man den man cu e meta di minister.

Gobierno no tin un ‘barita’ magico y lo tende cu den e cantidad di lunanan cu e gobierno tin sinta, nan no pro yega drecha tur cos. Pa di tres, esakinan ta plannan cu lo tuma 4 pa 5 añanan. Durante campaña, partido ReD Democratico a pone enfasis ariba nos sistema di educacion, e bukinan y e schoolgeld. Pero tambe Sr. Croes a enfatisa cu e tempo ey el a bisa cu SI nan haya un chance pa drenta den gobierno, nan lo por wak kico en berdad ta biba den gobierno, e.o e poder di compra di gobierno mes, pa di dos, e capacidad cu ta biba pa e comision cu ta wordo instala pa traha cu minister pa wak e desaroyo ariba nivel di educacion, pa e ora ey, por dicidi, apart di tur esey, nan no tabata sa kico nan lo a topa pa tuma un decision kico nan ta bay haci, etc.

Mester realisa tambe cu den campaña, partido ReD a para pa su so y den gobierno nan a firma un acuerdo di gobernacion cu dos otro partido, cu tambe tin algo di bisa den e ministerio cu tambe tin cierto deseonan cu nan kier mira ehecuta den e añanan cu ta bin. Aworaki no ta trata solamente di partido ReD so, pasobra cu ReD tin enseñansa y kico e ta mira vs campaña. E realidad ta pone cu mester tuma decisionnan a base di e capacidad financiero cu e ministerio tin, a base di acuerdonan cu e ministerio a yega di confronta y tur posibilidad cu e minister nobo ey, cu ta atende cu e cartera di enseñansa.

Den delaster un ministerio gobierno a topa cu caos. Pero no ta existi un super minister tampoco. Pueblo mester ta realistico y realistico kiermen, duna e gobierno un oportunidad tambe, pa 1., purba resolve e problema cu e ta haya. Y ora e ta resolviendo e problema ey, e oportunidadnan ta yega, pa e ehecuta plannan ariba maneho, ariba cambio. Cambio ariba e finansas y e schoolgeld. ta imposibel, segun Sr. Croes, pa verwacht cu’n gobierno cu ta sinta, cu’n presupuesto cu e otro gobierno a laga. Y gobernacion ta un continuidad.

Pueblo mester realisa cu tin hopi cos pa resolve, prome cu e ministernan ta haya un chance pa cuminsa ehecuta e cambionan cu nos tur ta desea den enseñansa.

Actualmente, den e comision fiho di enseñansa nan no a tene un reunion cu ta regarda leynan specifico pa cu enseñansa. Esaki ta door cu no a yama e reunion aki ainda. Sr. Croes ta sigui bisa, cu no ta solamente nan ta parlamentario. Parlamento ta dividi entre oposicion y coalicion. Y coalicion, apart cu su trabao ta, di ta parlamentario, critico y ehecuta su mecanismo di control. Pero e ta tambe e coalicion cu ta sostene gobierno.

Den diferente ministerio, tin diferente investigacion cu mester tuma luga prome, pa despues en berdad, por dicidi hunto, cual ta e leynan cu mester cambia, cual ta esunnan cu mester kita completo y traha nobo na nan luga. No ta pasobra cu ta parlamento, y cu directiva, e ta dos organisacion apart. Sr. Ricardo Croes, a bisa cu no ta importa si ta parlamentario di oposicion of di coalicion ta di mesun grupo.

Hopi biaha, oposicion, y Sr. Croes ta haya e impresion, cu oposicion ta opone na locual coalicion bin cun’e, pa e simpel motibo cu nan ta oposicion. Pero aworaki, mester duna e.o., gobierno y cada ministerio tempo pa haci cierto investigacion. Y den comision fiho di enseñansa, tambe ta haciendo nan investigacionnan y wardando ariba e momento pa nan sinta y papia ariba e temanan cu ta concerni nan na e momentonan ey.

Pa loke ta nos scolnan, nan a wordo traha prome cu e boom di importacion di trahadonan y crecemento di nos poblacion, pa cual e infrastructura no ta adecua. Esaki tambe ta forma parti di e herencia di e gobierno anterior.

Lo ta ideal pa tur sindicato y fundacionnan traha man den man cu e meta di minister. Pero ta secreto publico, cu tur gobierno cu sinta, ta hayanan cu cierto contratempo politico pasobra cu tin cierto personahenan den luganan clave di otro partido, cu ta stagna trabao di progreso pa e bienestar di politica.

