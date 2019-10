Ta tratando e problema di desperdicio na Aruba y no pa trece division entre Arubianonan

Parlamentario Alan Howell durante su disertacion den primera tanda den Parlamento pa loke ta trata e ley di Serlimar a indica enfaticamente cu como parlamentario y gobernante ta importante pa para na bienestar di pueblo. “Ora bo ta politico y ta sucumbi na un tercera persona y no tene bienestar general na prome lugar bo ta fout bezig”.

E parlamentario a bisa “Awe mainta nos a bin den Parlamento pa trata e problema di desperdicio na Aruba. Awe no ta intencion di fula tera cual compania ta mas potente cu e otro, no ta intencion pa trece polemica entre diferente compania y mucho menos pa trece un division entre nos propio Arubiano. Esey ta e ultimo cos cu mi ta desea pa pasa awe mainta”.

E ta sigui splica cu intencion di e reunion no ta pa wak ken ta bay gana of perde placa of bira mas rico y mester cuminsa na e rais di e conversacion. E rais aki ta e habitantenan di Parkietenbos. “Mi ta bay zorg pa mi ta e cambio pa e ser humano cu pa nos ta central y esnan cu ta central den e caso aki ta e habitantenan den cercania di parkietenbos cu pa añanan largo a sufri. E dump mester wordo cera y pa esaki sosode mester tin un modelo, un formula cu ta hiba na finalisa e proceso di 50 aña unda a deposita sushi na e parti aki. Ademas cu esaki ta un mester nacional, tin PAHO tambe riba nos cabes ta exigiendo pa cera e dump aki”, Alan Howell a expresa.

El a continua bisando cu Minister Otmar Oduber a splica cu e intencion di e ley aki a cuminsa den pasado ora kier a cobra 35 Florin, awo a bahe na 25 Florin y mayoria di gremio a sostene e cambio aki mirando cu ta basa riba un maneho transparente y tin claridad di con a yega na e suma aki, ademas di acorda cu tin gruponan cu no mester paga.

Mas aleu Howell a indica cu a yega e ora cu e forma cu Serlimar ta wordo maneha no por sigui asina y ta prerogativa di Gobierno y Parlamento pa tin un Serlimar sostenibel. “Ta importante pa zorg pa Serlimar keda stabiel, Serlimar ta e unico instancia oficial responsabel pa mantene Aruba limpi. No por bisa cu ta pa via di e ley aki ta bay haci di Serlimar un monopolio, ningun caminda ta poni cu otro compania no por piki sushi of recicla mas, e ora con por bisa cu otro hende lo perde trabou. Serlirmar ta esun responsabel pa maneho di sushi y e no por sali for di su man di ningun manera”.

Pa tal motibo Alan Howell ta considera cu no ta suppose di tin guera, pasobra no tin perdemento di trabou of ceramento di compania, loke tin ta pa stabilisa Serlimar y esaki ta prerogativa di Gobierno y Parlamento. “Ta nos obligacion como 21 parlamentario pa Serlimar keda stabiel. Pesey mi no ta kere cu e topico mester bay riba otro compania, y pesey no mester ‘mix the business’ mes. Mi mes ta presidente di e comision fiho di infrastructura y medio ambiente, nos a scucha durante lunanan diferente organisacion, a haya presentacionnan y a haya diferente lecturanan, pesey mi por papia ‘uit volle borst’”.

Finalisando e parlamentario di POR a realisa un serie di preguntanan na Minister Otmar Oduber:

Kico lo significa pa Pais Aruba si e ley aki no pasa? Kico ta e consecuencianan pa e habitantenan di Parkietenbos si e ley no pasa? Kico lo pasa si PAHO sigui mira cu nos ta deha pa loke ta e situacion na dump? Cual ta e garantia cu gobierno ta duna na e habitantenan den cercania di Parkietenbos pa e situacion cu nan ta bibando aden y con ta bay mehora e situacion di nan bida den e barionan den cercania? Den e gobernacion aki a haci un investigacion di cuanto habitante lo por a sufri un malesa debi na e situacion di dump? Gobernacion anterior tabatin situacionnan cu nan mes tabata propone pa cera e dump y yega na un maneho miho pa deshaci di sushi, por splica cual tabata e maneho aki? Cuanto y kico e pensionadonan lo paga? Cuanto y kico esnan cu ta cobra bijstand lo paga? Dump ta cera na e momentonan aki, unda e sushi ta bayendo? Ki contract a cera cu e compania cu ta derando sushi? Pa cuanto tempo y cuanto e ta costa? Minister por splica con lo haci cu un sanitary landfill ora cera dump definitivamente y con lo ta e rehabilitacion di e tereno di dump?

