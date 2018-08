Ta trahando duro pa mehora servicio di DPL

Tin hopi preocupacion andando pa motibo di cu DPL ta tardando cu peticionnan pa trahadonan di exterior. Minister di Labor, Sr. Glenbert Croes, ta splica e situacion na DPL.

Despues cu a kita e director for di su puesto y pone un Management Team, toch e peticionnan na DPL no ta canando. Sr. Croes lo kier pa DPL brinda servicio den 30 dia. Pero no ta eynan ainda. E retrasonan ta demasiado. E cuestion di cu’n hende mester warda pa mas di 5 luna pa un contesta. Tin hasta casonan den corte caminda cu’n cliente mester warda 8 luna pa haya un contesta. Y esey ta inaceptabel.

Te ainda tin cierto hendenan ta pensa cu e minister di Labor na mando ta esun anterior, cu su maneho ainda ta aplicabel den e departamento. Mientras cu e servicio no ta manera cu e mester ta pa e pueblo trahado, cu mester di e cooperacion y apoyo di DPL. E minister lo keda tras di DPL pa brinda e servicio manera cu e mester.

Un gran mayoria di e trahadonan den DPL ta dispuesto pa apoya e minister cabalmente pa nan esfuerso pa haci e relaunching cu e servicio ‘client-friendly’. Si e cliente ta haya un conseho positivo of negativo, e mester wordo argumenta.

Gobierno debe e cliente, e empresario un servicio lihe. Un servicio pensa, argumenta y evalua, y uno lihe. E cuestion cu mester warda pa lunanan largo pa un contesta ta inaceptabel. For di april, ainda no a yega pa duna e pueblo e servicio den 30 dia. Ta den proceso pa digitalisa e servicio di DPL. Pero tambe e apoyo cu e Management Team ainda ta eynan. E mandatario ta admiti si cu e criticanan ta funda.

E tin confianza cu den e proximo 3 lunanan, DPL lo ta na e nivel cu e ta. E mayoria di e trahadonan ta apoya e minister den su esfuerso. Ora cu saca DPL for di e pos scur di e ultimo 4 añanan, el a cana den sombra malo di e minister di labor anterior cu a daña e imagen di un departamento asina importante. DPL ta fundamental pa e pueblo Arubano y trahado.

E parti importante ta pa DPL yuda nos yiunan di tera, mamanan soltera haya trabao. Na momento cu DPL ta back on track, lo no tin mas luga pa uitzendbureaunan. E minister ta asumi responsabilidad pa e cosnan bon y e cosnan malo tambe. Pero e no ta asumi responsabilidad pa e ‘cliek’ cu ta echando baina ainda.

E mandatario ta gradici e trahadonan cu ta apoy’e y tambe e Management Team cu ta yudando e minister den e parti organisatorio, riba temanan di obhetivonan cu DPL mester cumpli cun’e, unda cu den 30 dia e cliente mester haya su contesta, sea ta positivo of negativo.

Tin cierto funcionarionan ta kere cu e poder ta di nan. E poder ey, ta di minister of funcionario di gobierno, cualnan salario ta wordo paga door di e pueblo, y tur debe pueblo un bon servicio, e mandatario a termina bisando.

