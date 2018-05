Ta trahando ariba e structura salarial y laboral na Douane

Departamento di Duoane ta un identidad importante pa pais Aruba, pa locual ta e parti di control y di ingreso di tur lo cual cu gobierno a haya. Minister di Finanzas tin atencion tambe riba e problema cu a wordo manifesta pa e trahadonan a traves di nan sindicato SADA. Minister di Finanza Xiomara Maduro ta splica.

E Minister a sinta cu e director y e falta pa sinta cu e team di maneho, pa por skucha di nan banda kico ta e plannan cu tin. Tin diferente problema cu nan a presenta caba e problematica dilanti Minister den un par di reunion previo tambe.

Entre otro puntonan, nan ta bezig pa bin cu structura nobo di areglo den e parti salarial y nan tabata tin cierto afspraak cu gobierno anterior unda cu e placa no tabata presupuesta pa nan. Awor aki gobierno a pasa e placa aki den presupuesto cu e fondonan disponibel y riba e preocupacionnan den e parti di structura e trabou ta encamindando tambe.

Den e luna di Juni tentativamente Departamento di Human Resources ta bay tin mas claridad riba esey. Banda di esey tin un mas puntonan cu mester atencion tambe , pero den e ronda manera nan a cuminsa y tur hende sa e situacion financiero y e supervicion poni riba Aruba ta exigi un tiki mas tempo pa e cartera di finanzas.

Awor cu e presupuesto a pasa tin mas tempo pa dedica y sinta cu e leiring y e managment team pa scucha e otro banda y wak kico por haci pa atende y alivia tur e preocupacion cu ta bin dilanti.

Minister ta compronde y tin oido pa trahadonan di Douane y e impaciencia cu nan tin riba esaki siendo ta cosnan solicita for di añanan y nan kier un solucion lihe. Pero no ta tur cos por wordo soluciona y como mandatario, e Minister a splica cu por a mira cu Minister anterior a tuma desicion riba su mes siendo cu tin cu scucha tur banda prome pa por tuma un solucion cu ta satisfactorio hunto unda cu sigur kier un Cuerpo di Douane cu keda contento cu nan trabou y nan beneficionan.

Di cuminsamento Minister a ripara e situacion unda cu trahadonan no tin un bon relacion cu e leiding unda nan ta bisa cu cierto desicion iregular a tuma luga y

Minister a mira e esaki pero keto bay tin cu sinta hunto caminda cu tin biaha por ta pensa algo fout. Pero en realidad no ta asina of tambe por tin falta di comunicacion unda cu por tin un maneho diferente di lo cual cu nan tabata custuma cun’e, y riba esaki mester bin cu un ronda di basta informacion pa splica e situacion miho cu ta posibel.

Minister a bisa na sindicato tambe cu e no tey pa tuma decision pa cambia siendo cu pesey director cu por tuma decisionnan en todo caso pero ta scucha tur e preocupacion y ta scucha e director tambe.

Den relacion cu e material y e uniform cu De partamento di Douane a solicita, Minister ta trahando riba tur e preocupacionnan di SADA riba e parti di functiehuis, cu ta e parti salarial, laboral y tur e ehercicio cu a tabata bezig cune, pa por wordo finalisa y haya claridad. Minster a yama departamento recurso humano pero tambe Directie weerk heiving anto ta percura pa tur cos keda cla na Juny 2018 y ta percura bin cu e fondo ta disponibel cu e nota di cambio di departamento di finanza.

E asuntonan di e entrada na waf di Barcadera tambe tin cosnan y a pidi informacion caminda cu a haya un presentacion pa haya sa e reglanan y wak kico por ta e solucion unda cu tin biaha e problema ta falta di conocemento di tur e reglanan siendo cu waf ta cay bou reglanan internacional cu mester tene cuenta. Tur hende mester wordo informa debidamente ariba esaki pa hunto yega na un solucion, caminda cu un splicacion no mester bira un problema, segun e mandatario di Finanzas, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro.

