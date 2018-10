Ta tene cuenta cu varios factor prome cu duna castigo

Ultimo temponan tin hopi caso di ladronicia, kiebro, destruccion. Esaki ta causa bastante indignacion cerca e comunidad ya cu e malhechor ta afo bek depsues di un tempo cortico. . Sra. hues mr. Angela, ta splica a base di kico ta duna sentencia.

Hues mr. Angela a splica cu tin dos cos: of ta pursugui un hende pa destruccion di algo of ta porsigui un hende cu a kibra un porta pa bay paden, caul ta diefstal (ladronicia). Pa destruccion so, sin horta nada, pero el a haci’e pa malo, den un caso asina, fiscal por pursigui un hende asina. Ley ta bisa cu pa destruccion, e persona por haya maximo 2 aña. Pero naturalmente maximo kiemren cu mester wak kico tabata e daño y si e la paga esaki. Hues mester tene cuenta cu tur esaki y a base di esaki ta duna sentencia cu no por ta mas halto cu dos aña.

Ta hopi factor mester tene cuenta cun’e den caso den un caso asina. Y tambe ta tene cuenta cu e background di e malhechor. Den caso di ladronicia tambe, Aruba tambe tin su leynan. Pa hortamento den cas, e castigo ta maximo 5 luna. Tin biaha un mucha jong ta wordo deteni y ta prome biaha cu el a haci’e, y tabata wordo influencia door di otro muchanan. Tin caso cu fiscal por lag’e bay despues di a wordo cera pa algun dia.

Ta tene cuenta cu dia cu el a sinta caba, ta dun’e un straf igual cu detencion preventivo. Hopi biaha ta wak cu e persona a bay basta lihe, pero ta depende con e situacion ta. No ta bay manda un persona asina KIA.

Durante tratamento di caso, e hues ta bay a base di e dossier. Y ta a base di loke e hues tin su dilanti, e ta trata e caso. Prome cu’n caso bin dilanti, fiscal mester zorg pa e tin tur su pruebanan, pasobra sin esaki, tin chens cu e sospechoso ta haya un vrijspraak. Tin dobbel check up, polis ta duna su rapport y ta mand’e pa fiscal. Y ta fiscal tin cu check si tin suficiente prueba. Si no tin suficente prueba, ta seponeer e caso. E ta obliga pa haci esaki tambe, pasobra no ta manda un caso corte sabiendo cu no tin suficiente prueba.

