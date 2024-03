Directie Natuur en Milieu (DNM) ta desea di manda un anuncio di alerta na usuarionan di lama y esnan cu ta frecuenta beachnan pa sea cauteloso pasobra e tempo cu turtuganan di lama ta yega cerca pa broei a cuminsa.

Den Aruba su awanan teritorial ta haya cuatro sorto di e especie di turtuga di lama. E temporada cu nan ta activo pa broei den nos bicindario ta cuminsa na maart y ta bay te december, aunke cu e temporada ta varia depende di e sorto. E cuatro sortonan aki y nan webonan tur ta protegi pa leynan local y internacional. Den e ley ta stipula cu no mag di mishi tampoco causa daño na e sortonan aki. Ta recomendabel pa admira sortonan protegi for di un distancia respetabel.

Tambe nos ta anticipa e temporada di campamento 2024 na unda lo tin mas usuario di lama compara cu otro dianan. E peticion ta extende cu no mester solamente bay disfruta pero mester corda cu ora di bishita lama mester respeta nos recursonan natural y e bida marino. E bida marino ta asina extenso cu e ta cubri cantdidad grandi di sortonan di pisca, mamiferonan, coralnan pero no por lubida e conexion cu bida marino tin cu tera.

E matanan di mangel cu ta ancra den e tera pa asina proteha nos costanan y tambe preveni erosion na nos costanan valioso. E parhanan cu ta broei riba islanan di rif. E enfoke ta keda riba e proteccion di e sortonan y con organisacionnan gubernamental y no-gubernamental ta haciendo maximo esfuerso pa conservacion di e naturalesa.

Un organisacion manera Fundacion TurtugAruba ta sumamente importante pa cu monitoreo di e turtuganan di lama ora cu nan ta subi nos beachnan pa pone webonan y pa despues bay bek lama. P’esey nos ta aplaudi e organisacion aki y su boluntarionan cu ta atento y ta dedica nan tempo cu hopi amor na e sortonan aki.

E cuatro sorto di turtuga di lama cu ta bin pa broei na Aruba ta: Caret (Eretmochelys imbricata), Cawama (Caretta caretta), Turtuga blanco (Chelonia mydas) y tambe e tan stima Driekiel (Dermochelys coriacea). Na comienso di luna di maart, Fundacion Parke Nacional Arikok a manda un anuncio cu splicacion y algun tips con ta aporta pa e beachnan keda den un condicion favorabel pa e turtuganan di lama. DNM ta desea di amplia e lista pa trece algun preocupacion dilanti pa e temporada aki.

Ta asina cu ta suplica pa:

• ora di snorkel of duik/sambuya, tene un distancia respetabel y leu di e turtuganan di lama. No mishi cu nan. Tampoco duna nada di come.

• mantene nos beachnan limpi di sushedad, en caso bo a bini cu algo na lama, bay cu esaki bek y no laga nada atras.

• si bo a coba un buraco den e beach y/of traha un obra traha di santo di lama cu bo yiu, porfabor tapa tur buraco y mester kita locual a crea asina laga e santo blanco plat. Saca un potret pa bo mes recuerdonan y pensa riba e otro usuarionan di e beach, e turtuganan di lama.

• No uza luz riba of banda di lama, pasobra turtuganan di lama ta sensitivo na luz artificial, esaki por causa cu ta desvia e bestia di su proposito. Tampoco luz di telefon ta apropia. Paga tur luz.

Encarecidamente, si bo wak lastronan di turtuga di lama of indicacion cu tin un turtuga di lama cu a subi tera pa broei, mantene bo distancia y yama TurtugAruba Foundation na 592 9393.

Tambe si tin comportacion di hende cu no ta cuadra cu ley, con nan ta trata cu un of otro bestia protegi, por yama Polis.

Ta hunto nos por logra pa monitor e sortonan protegi asina yuda cu preservacion di nos naturalesa pa e generacion cu ta bini. Ban tur respeta nos biodiversidad cu ta fragil caba. No ta pa awe so nos mester biba!