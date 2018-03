Ta spera cu pa fin di aña receta fisico lo bira obsoleto

Ora cu e receta caba, esey como pashent bo mester anticipa esaki. Y no warda te ora cu e caba, segun dr. Joaquin van Trigt di HAVA.

Pa un receta ripiti no mester di bay sinta na doctor atrobe, caminda cu e por yama libremente na e doctor di cas su assistent. Pero e receta nobo mester ta cu autorisacion di doctor, anto e ora pashent lo por pasa ora cu ta den oranan di consulta pa busca su receta y bay botica, segun dr. Joaquin van Trigt di HAVA. E afspraak cu si yama mainta pa un receta, ta atardi por buske caba. Si yama atardi, e ora e proximo mainta por busca e recept.

Locual ta nobo aworaki y e ta un mehoracion, pero e ta bezig cu’n proyecto piloto, di proyecto di recetanan electronico. Esey kiermen cu e recept electronicamente lo bay pa e dokter di cas pa e apotheker di biaha. Lo test e cu dos botica, pero ta spera cu e aña aki ainda e recept lo bira obsoleto. No mester bi dokter di cas mas pa recept, pero bay direct botica.

Tin un otro punto den e contexto cu ta den caso cu doctor di cas bay cu vakantie, riba e punto aki dr. Joaquin van Trigt di HAVA a splica cu e cantidad di doctor suplente no lo ta suficiente na Aruba ya cu tur nan ta bezig cu nan praktijk.

Ora un doctor lo bay vakantie e ta obliga di busca un doctor reemplasante pa cubri su cuido den su praktijk. Door cu no tin hopi dokter extra, cu por yuda reemplaza. Locual cu hopi dokter ta cera un grupo di 4 pa 5 dokter, den un straal di paar di kilometer for di otro, pa cubri su praktijk ora cu e dokter bay cu vakantie.

Dokternan di cas cu ta bay vakantie ta obliga di yama AZV y bisa cual lo bay ta e dokter na cargo di su praktijk. Esaki kier men cu e dokter suplente ta bin cubri e warda cu cierto cantidad di pashent extra di su mesun praktijk. Casonan aki urgencia solamente lo bay keda wordo atendi, aunke cu AZV ta bezig tambe pa wak algun solucion den temporada di vakantie di dokter pa regla e asunto di reemplasante, segun dr. Joaquin van Trigt, di HAVA.

