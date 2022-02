E chief executive officer di Aruba Ports Authority N.V., Marc Figaroa, a anuncia cu aña pasa tabata un aña yen di reto pa e compania cu ta maneha e waf di crucero di Oranjestad. Tur pronostico a cay na awa, debi na e pandemia y e prohibicion di Merca pa crucero drenta of sali cu pasahero. Esey tabatin un impacto grandi riba e cifranan pa Aruba. A cera aña 2021 c’un total di 136.000 pasahero crucero, cu ta traduci den solamente 16% ora compara cu aña 2019, cu tabata un aña record pa APA. Segun Figaroa, a procesa 831 mil pasahero den waf di crucero na Oranjestad e tempo ey. Ora a kere cu e aña aki lo habri miho, ta resulta cu e variante Omicron a haci otro impacto negativo! Den luna di januari Aruba a haya su mes confronta cu 15 cancelacion, pues di cruceronan programa pa yega nos isla cu a opta pa no bin mas. Esey tabata casi 30% di loke tabata planea pa yega Aruba na januari. Gran parti tabatin di haber cu e situacion di Covid-19 aki na Aruba. “Nos tur tabata consciente di e situacion, vooral e ultimo siman di december y e prome dos-tres siman di januari e cantidad di caso tabata halto. Lamentablemente hopi di e barconan crucero aki a opta pa no bin Aruba p’e riesgo di contagio y pa nan no haya problema riba e barco. APA ta spera cu esey ta pasado y ta mira e futuro yen di recuperacion si tur cos sigui bon y si nos no haya un otro ola”, di acuerdo cu Marc Figaroa. “Nos lo por recupera rond di 60% di nos mercado bek.” E pronostico ta pa fin di april y comienso di mei, mayoria crucero lo ta ful operacional bek cu nan flota completo y conforme nan schedule. Sinembargo, cu e impacto fuerte di Omicron na fin di aña y inicio di e aña aki, a causa cu awor ta premira cu ta te na juni lo por spera di mira e cruceronan full operacional atrobe. Esey ta encera cu nan ta bendiendo bek e capacidad riba crucero na 100%. N’e momentonan aki ta bende capacidad riba barco crucero na un maximo di 70% pa motibo di e distanciamento social y tur e medidanan pa evita contagio abordo. Aruba Ports Authority ta convenci, cu si henter Aruba coopera y nos mantene e cifranan di casonan activo abou, cu e mercado di turismo crucero lo regresa na su nivel unda a lag’e. E no lo sosode di un dia pa otro, pero e bentaha di Aruba riba tur otro isla den Caribe ta cu e demanda pa Aruba, pa solo, pa beach blanco y pa e amabilidad di nos hendenan, combina cu e siguridad cu nos isla ta ofrece, tin e turistanan sperando pa e cuponan habri pa nan por book nan siguiente vakantie pa Aruba!

Comments

comments