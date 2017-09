Ta spera cu den futuro tur dokter tin un POH den su consultorio

Recientemente a introduci e Opleiding POH-ers cu ta dirigi na esunnan trahando riba tereno di cuido medico aki na Aruba. Sra. Jasmira Croes-Mora, Coordinador di POH-ers a duna di conoce cu e tabatin varios aña caba como POH y e biaha aki e opleiding a bay un tiki mas facil compara cu e grupo cu a cuminsa nobo aña pasa.

Segun Croes-Mora, aworaki nan a nota tin cosnan cu por bay miho y awo, cu desde Februari el a bira coordinador, ta purba di haci e opleiding un tiki mas miho. Actualmente ta papia cu e cursistanan y nan ta hay’e hopi bon. “E ta bayendo mas miho di loke nos a cuminsa aña pasa, a subraya.

E prome grupo semper ta “proef conenchinan”, pero nan a siña door di esey. Esaki ta e di dos grupo di e opleiding aki. Nan a haci nan stage caba cerca nan POH’nan cu ta existente. Cu esaki ya caba nan tin idea kico e trabao di un POH’nan ta.

Hopi di e cursistanan ta nursenan of assistentnan medico y esaki ta algo cu ta keda yuda nan den nan profesionalisacion, Jasmira Croes-Mora a enfatisa.

El a sigui bisa cu nan trabao como nurse ta semper yuda e pashent y un POH ta e miho link cu nan por enforsa y traha riba dje pasobra, e POH’nan ta e prome linea.

Tin cu traha hopi riba e parti di prevencion, a agrega. Prevencion ta keda primordial. Hopi di e pashentnan no sa, por ehempel, kico diabetes ta encera. Un persona por tin famia cu ta diabetico of presion halto, pero echt bo no tin e informacion.

Hopi biaha un Dokter di cas no tin e tempo pa splica e pashent kico tur e mester haci. Eynan ta unda e POH’nan ta bin aden, pasobra nan tin mas tempo disponibel pa amplia y splica e pashent loke e mester sa tocante un enfermedad, Jasmira a laga sa. “Pa evita e enfermedad of pa siña biba cun’e. Mi ta spera cu den futuro tur dokter por tin un POH den su consultorio”, el a agrega.