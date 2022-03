Siman pasa Minister Endy Croes a ricibi bishita di sr. Shurty Tremus organisado di e exitoso campeonato pa hobennan ‘Baseball in Paradise’. Den luna di october di aña pasa un total di 28 ekipo di baseball a bin Aruba pa e prome edicion di ‘Baseball in Paradise’ unda cu 450 hoben di diferente pais a participa den e campeonato. Casi 100 wega a wordo hunga den un siman riba diferente veld di baseball. E organisacion a cuminsa cu e prepacionnan pa organisa e di dos edicion di ‘Baseball in Paradise’ cu ta programa pa tuma luga den luna di october di e aña aki. E Mandatario di Deporte a informa cu ya caba tin 8 ekipo di Hulanda y tambe tin ekiponan di Curaçao cu a confirma cu lo ta Aruba.

A compronde cu tin ekiponan di Italia cu tin interes pa participa den e di dos edicion di ‘Baseball in Paradise’. E ekiponan di baseball di Aruba tambe lo participa den e campeonato aki cu ta pa hobennan di edad di 12 – 18 aña den diferente liga. Durante e reunion sr. Tremus a elabora riba e ultimo desaroyonan di e campeonato. Minister di Deporte a agrega cu ta sondea tur posibilidad di parti di Gobierno di Aruba pa por aporta na e campeonato aki. Na luna di october 2021 e delegacion di Hulanda tabata riba 300 hende y pa e aña aki e interes ta hopi grandi cu ta premira cu lo surpasa 400 hende. Pa finalisa Minister Endy Croes a bisa cu lo bay duna contenido na e peticion di sr. Tremus pa mira den ki forma Ministerio di Deporte por aporta na e bunita proyecto aki pa nos hobennan.

