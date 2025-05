Ta den siman di celebracion di Ambulance y a pone poco luz riba e trahadornan y e trabou profecional cu nan ta haci y abase di esaki tin un programa di diferente actividad p’e trahadornan, a cuminsa cune cu un imsan y a sigui cu imposium pa dunanan informacion di topiconan cu ta esencial den e cuido di ambulance, sr Liberato Hoek a duna di conoce.

Tin mas personal awor aki e trabou dia pa dia ta bira mas hopi no tin cu lubida cu Aruba a bira mas druk y e trafico tambe y un cos importante ta e crecemento cu ta sosodiendo y tin hopi mas hende cu malesa cronico y esaki ta figa bek den nos servicio cu tin cu duna y ta haya hopi melding pa personanan cu malesa cronico y esaki no lo cambia y pa cu aña ta bay bira mas hopi. Locual tin awor aki nos por draai loke tin pero semper mester un poco mas pasobra no sa ki ora ta bin un calamidad y e capacidad no lo ta suficiente y ta trahando riba dje tur aña hunto cu AZV pa tin mas ekipo y mas personal. Aña pasa a haya cuatro auto nobo y awor aki ta pendiente pa haya dos mas y ta inverti den material den opleiding y training constantemente y ta cosnan cu tin cu haci pa bo keda upgrade voral den personal y den sistema di duna servicio.

Tin un staaf di por lo menos 37 persona y ta den proceso pa busca mas personal y e ta un proceso di no ta awe y mayan.

E reto mas grandi cu tin awor aki den yamada ta varia si mira periodo di carnaval y fin di aña ta accidenta, pero e parti di hendenan cronico no lo cambia y ta keda bira mas y mas y cierto momento nos tin pone nos capacidad pa por pone mas hende pe grupo di situacion aki.

Den e proceso awor aki pe aña cu ta bin pa bin cu mas personal, material pero cosnan tin cu keda planifica y datonan y tur aña ta mira e dato cu esaki ta keda subi. Liberato a informa cu e ta bon pa persona cuida nan salud, pero e ta keda na responsabilidad na cada persona y pashent cu tin malesa cronico pa cuida nan mes, pero anos como paramedico t;ey pa duna servicio profecional ora ta keda rekeri, y yamadanan 24 ora pa dia y yamadanan ta bira mas hopi, servicio di ambulance semper t’ey pa duna e cuido medico na momento cu esaki ta necesario. Nos ta haya rond di 8 mil yamada pa aña un isla chikito ta hopi, y por lo menos 400 yamada ta cancela cu ta yamadanan cu prome cu nos yega of ora a yega e persona ta bisa e no kier ambulance mas.