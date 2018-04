Ta sigui busca otro alternativanan y no ta sinta man mara wardando riba CITGO

Ainda pais Aruba lo ta ubica den e mesun posicion riba caso di CITGO, unda cu abogadonan ta studiando e documentonan, riba e analisis y rapport di e ultimo documentonan pa por mira cuanto a wordo haci si of no, y keto bay por ripara cu nan ta den e mesun punto mara na dje. Prome Minister Evelyn Wever ta splica.

Mientras tanto ta purba di busca otro alternativa riba horizonte unda cu no por keda sinta cu man mara. Prome Minister hunto cu Minister di Economia ta bay sinta cu stakeholdernan pa wak hunto bin cu un vision economico pa pais Aruba y mientras cu esaki ta observa kico ta pasa eynan. Manera Minister a bisa no tin inclui den presupuesto refineria y esey ta duna mas espacio pa haya solucion na un otro caminda mas structura y mas diversifica pa crea mas cupo di trabou, segun Sra. Evelyn Wever- Croes, minister di Energia.

