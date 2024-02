Durante un atardi bunita y cu presencia di Minister di Turismo y Salubridad Publico, Danguillaume Oduber y CEO di A.T.A., Ronella Croes, Aruba Tourism Authority, a percura pa honra algun gran baluarte di nos turismo y ex-directornan di Aruba Tourism Bureau y Aruba Tourism Authority. A honra ex-directornan personalmente, den un caso a conta cu famia cu a representa un ex-director pa motibo di salud, y den otro caso famia cu a representa un ex-director cu a bai laga nos (q.e.p.d.). Alabes a obsekia e pintor original di e pintura, Gustave Nouel, cu su propio cuadra.

Den decada 20, economía di Aruba tabata conta cu un pilar economico dependiente di Refineria Lago. Despues di Guera Mundial II, despues cu turismo y biahe a cuminsa bira mas popular, a cuminsa mira e posibilidad pa explora e sector di turismo na Aruba. Cu establecimiento di Aruba Tourist Commission, consistiendo di diferente comerciante local, a percura pa un plan pa expansion di infrastructura pa por acomoda e necesidad di e bishitante.

Den cara di adversidad, Aruba a cambia su enfoke pa turismo, resultando den desaroyonan y proyectonan importante. E paisahe rico di e isla hunto cu acomodacion di primera clase, y Aruba su hospitalidad, a haci Aruba un di e destinacionnan mas atractivo pa un experiencia inigualabel.

Na aña 1953 Aruba Tourist Commission a cambia di maneho y a sigui bou di nomber di Aruba Tourism Bureau. Aki ta caminda cu a conoce gran baluartenan den historia di e industria di turismo caminda cu Aruba por a conta cu un sector turístico evoluciona, caminda a percura pa reforsa economía local y fomenta intercambio cultural.

Aruba Tourism Bureau a conta cu un temporada entre aña 1953 te cu 1985, danki na maneho di directornan Michael Kuiperi, sigui pa Odulio Bertrando ‘Beti’ Arends y finalmente Roderick ‘Rory’ Arends. Na aña 1985, Aruba Tourism Bureau a hiba un transformacion y a bira Aruba Tourism Authority, bou di guia di Remigio Wever, Jan van Nes y Myrna Jansen-Feliciano, kendenan a percura pa un maneho di turismo duradero durante temporada stabiel y durante temporada di desafio.

Ta danki na e esfuerso colectivo di cada director y nan respectivo ekipo y socionan, cu awe Aruba por conta cu un turismo solido! Mescos cu ora di construi un cas, semper ta cuminsa cu e fundeshi. Y awe por bisa, cu ta obvio pa tur hende, cu turismo di Aruba ta ancra riba un bon fundeshi, solido basha. Consecuentemente e cas riba dje tambe ta fuerte, capaz pa surpasa tempo di solo, di awasero y di biento di cuaresma. Awendia ta un cuestion di simplemente sigui fortalece e cas y traha riba e hogar.

E ex-directornan a pasa den diferente etapa di nos historia turistico, di cual nan tabata e autor. “Y no kere, awe ainda nos ta tira bista regularmente riba e modelo cu nan a hinca den otro, basa riba experiencia. Mientras cu den e caranan aki mi ta mira con ora Lago a cera, nan a bay mesa y transforma e economia di e pais aki den turismo…mi ta mira tambe con nan a pasa door di etapa manera 9/11, caida economico, etc. Y kere mi, si no tabata pa e fundeshi cu nan a traha durante e ultimo decadanan aki, nos tampoco lo no por a maneha temponan di reto manera e pandemia. Cu hopi esfuerso, trabou duro y uzando nan enseñansa, awe mi por bisa cu nos a sali mas cu exitosamente di e pandemia, den un forma excepcional den henter e region Caribense”, asina Ronella Croes a bisa cu un bos di satisfaccion y orguyo.

Reconociendo tur cu a hunga un papel clave den turismo, ta cu placer A.T.A. hunto cu Ministerio di Turismo a anuncia cu nan lo expande e monumento Ike Cohen cu ta situa na Plaza Turismo. E monumento ta dunahonor actualmente na 17 persona clave den turismo. Lo expand’e pa honra mas cu 50 otro persona, incluyendo tur ex-director di Turismo di Aruba .. pues tur presente.

Desde januari 2011, Aruba Tourism Authority ta conocí como un entidad independiente ‘Sui Generis’, bou di maneho di e CEO, Ronella Croes, kende ta cumpli cu e promesa pa un turismo solido.

Un pabien na tur Ex-Director pa nan aporta y vision durante diferente decada cu turismo di Aruba a bin ta conoce.

Tocante Aruba Tourism Authority (A,T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balans entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balans menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A