Ta revoca exoneracion di test pa biaheronan procedente for di Corsou

Crisis Team Covid-19 ta informa cu mirando e desaroyonan di COVID-19 na nos hermana isla Corsou Gobierno di Aruba a dicidi pa suspende e exoneracion di test pa biaheronan procedente for di Corsou entrante diasabra 21 november 2020. For di algun siman caba, biaheronan procedente for di Corsou no mester a test, mirando cu e situacion di riesgo entre e dos islanan tabata similar, y pa facilita biahamento entre e dos islanan.

Sinembargo, e situacion di contagio na Corsou a conoce un aumento, treciendo como consequencia cu no ta keda otro opcion pa descontinua e exoneracion aki.

Entrante diasabra 21 di November 2020, tur pasahero procedente for di Corsou mester haci un test di COVID-19 prome cu e biahe pa Aruba, of na yegada na aeropuerto di Aruba, mescos cu ta conta pa pasaheronan cu ta yega for di otro destinacionnan cu Aruba ta habri pa nan.

Pasaheronan cu ta biaha den e proximo tres dianan, cu a registra na e online ED system caba y no a test ainda, lo haya e oportunidad pa haci e test na yegada na nos aeropuerto (riba propio gasto) of por opta pa bay pa 10 dia den quarantena.

Pasaheronan por acudi cerca nan aerolinea of na www.aruba.com pa mas informacion.

