Ta purbando pa caba cu rotondenan prome cu scol cuminsa

Riba Smith Boulevard na altura di Redfish, lo bay ta e di dos rotonde cu lo bay wordo construi y e siman aki Mota Engil a cuminsa haci trabaonan pa cuminsa prepara e bypassnan, pa otro siman por cera e crusada full pa nan cuminsa traha e rotonde. E bypass lo ta tumando luga e siman aki, pa prepara pa trafico core smooth, un na hospital. E traficacion entre e hotel area cu Oranjestad ta keda garantisa.

Marlon Croes, di DOW a splica tambe cu e rotonde di Piedra Plat cu ta los di Watty Vos boulevard, pero ta den ehecucion, ta aim pa dia 4 di Augustus. Esaki ta habri pa trafico por cuminsa haci uzo di dje. Esey ta un siman y mey prome cu scolnan reanuda. Pesey a kies pa cuminsa cu e rotondenan aki net den e simannan final di scol, unda cu ta bira menos caba. A haci un maximo uzo di e periodo di vakantie y awor lo bay caba cu nan prome cu scol habri bek.

Croes a sigui splica cu loke sigur e pregunta ta, si e ta malo si of no, ta purba di haci un planning mas miho posibel unda cu ta reloca e trafico, duna rutanan alternativo cu ta mas facil. Si mira e rotonde di Piedra Plat bao di construccion y e rutanan alternativo ta hopi mas largo cu e otro rutanan cu tin awor aki, por ehempel cu esun di rotonde na altura di Ex Codemsa, unda cu a traha un rotonde rond di e trabao cu tin cu tuma luga. E meta ta cu trabao ta tuma luga, pero tin cu bay haci molester pa e fluho di trafico lo menos posibel. Esey ta purba di haci constantemente pa por garantisa esey. Unda cu por tin un trabao cu ta bay causa cu e ruta alternativo ta hopi mas largo y grandi, tin cu plannan otro manera den tempo, pa no haci nan pareu cu un otro si cu por bay. Ta wak pa e fluho di trafico keda constantemente optimal.