Ta pronostica cu caso di amputacion lo subi mas na 2021

Di ta diabetico tin su consecuencianan y un di nan ta e parti di herida cu por yega te na amputacion. Na 2016 tabatin 100 caso di amputacion di pia of un parti e e pia y cu hopi esfuerzo a logra yega na baha esaki na 2019 te na 64 caso. Lamentablemente e pronostico di cantidad di casonan di amputacion pa 2020-2021 ta c unan lo bay subi bek y esaki tin diferente motibo mirando e cambionan grandi cu nos a encontra mundiamente e aña aki.

E aña aki a mira cu e cantidad di casonan di amputacion di pia a subi compara cu añanan anterior. Dr. Yuri Casseres, ciruhano, a duna di conoce cu den añanan anterior a logra di baha e porcentahe di amputacion door di un programa intenso. No solamente na Aruba, pero rond mundo casonan di amputacion a subi pa via di COVID-19. Durante e lockdown/ toque de queda etc a cuminsa un otro estilo di bida y porta a pone menos atencion na nan salud, a come otro y a move otro/ menos. Un otro problema ta cu e pashentnan no tabata yega nan cita na Wondpoli pa miedo di pega cu COVID-19 of pa motivo di e diferente restriccionnan local.

Finalmente ora nan yega hospital, nan pia ta asina malo y e unico solucion ta keda amputa sea parti of henter e pia. Esey por mira no solamente na Aruba, pero rond mundo door cu tur atencion a bay pa COVID-19. P’esey por mira cu e aña aki e porcentahe di amputacion a y ta bay subi.

El a duna di conoce cu ta hopi importante pa un pashent diabetico presenta na su cita, pasobra 5 di e 10 pashent diabetico ta haya herida na pia. Estilo di vida ta hunga un rol grandi, comemento, bistimento di sapato cu ta primi of door cu cu no ta inspecta e pia regularmente. Asina cu haya herida ta importante pa acudi na dokter di cas cual lo referi bo na Wondpoli pa trata e herida mas lihe cu ta posibel .

Hendenan ta bisa cu dokter kier amputa pia, pero dr. Casseres a duna di conoce cu esey no ta berdad. Como dokter nos ta siña pa semper trata di perservera un parti di un hende su curpa, pero tin biaha mester haci’e pa scapa e otro pia y of te hasta scapa su bida. Entre mas warda pa yega Wondpoli, mas malo e herida ta bira, e infeccion ta bay mas diep y no por haci nada otro cu corta pia.

Asina cu un hende ta diabetico e tin cu percura pa su estilo di bida ta bon, percura pa su sucu ta bon controla. Unabes e sucu ta bon controla, e efectonan di un diabetico cu tin riba e curpa ta dura mas largo pa nan hay’e.

Check e pia tur dia, lab’e bon y seca entre e dedenan, percura p’e sapato no ta pega, no cana pia abou pasobra ora tin diabetes e planta di pia no tin gevoel mas y un piedra ta crea herida. No laba pianan cu awa cayente, pasobra por ta no por sinti con cayente e awa ta.

